Росіяни зранку обстріляли з артилерії Авдіївку: загинула жінка
Російські війська уранці вівторка, 30 січня, завдали артилерійського удару по місту Авдіївка Донецької області, унаслідок чого у власному будинку загинула місцева жителька
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Зазначається, що окупанти влучили з артилерії у приватний будинок в Авдіївці близько 10 ранку.
Через російський обстріл в оселі загинула 47-річна жінка.
Фото: Донецька ОВА
Крім того, у місті пошкоджено декілька приватних будинків і багатоповерхівка.
Очільник ОВА додав, що зараз на місці працюють представники місцевої влади, поліція і рятувальники.
- Трохи пізніше цього ж дня під час повітряної тривоги у Харкові пролунав вибух. Російські окупанти завдали удару по Харківській області. Попередньо, минулося без постраждалих.
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