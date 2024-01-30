Росіяни зранку обстріляли з артилерії Авдіївку: загинула жінка

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Зазначається, що окупанти влучили з артилерії у приватний будинок в Авдіївці близько 10 ранку.

Через російський обстріл в оселі загинула 47-річна жінка.

Фото: Донецька ОВА

Крім того, у місті пошкоджено декілька приватних будинків і багатоповерхівка.

Очільник ОВА додав, що зараз на місці працюють представники місцевої влади, поліція і рятувальники.