РФ уночі поцілила ракетою по прибудові до готелю в Мирнограді: загинула людина
Російська армія в ніч на 30 січня поцілила ракетою по прибудові до готелю в Мирнограді Донецької області, внаслідок чого загинула людина, ще одну поранено
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Росіяни поцілили ракетою у прибудову до готелю — на момент удару в готелі перебували близько 30 людей, вони не постраждали", - написав він.
За даними чиновника, внаслідок удару пошкоджено 3 будинки й 3 автомобілі.
Філашкін укотре закликав мешканців Донеччини евакуюватися.
Варто зазначити, що у ніч на 28 січня окупанти також ударили ракетами по Мирнограду, серед постраждалих – підліток.
Що відомо про евакуацію з Донеччини
У березні 2023 року Кабінет Міністрів України схвалив механізм примусової евакуації дітей за супроводу одного з батьків або іншого законного представника із зон активних бойових дій.
23 жовтня було ухвалено рішення про проведення примусової евакуації дітей із 8 населених пунктів Бахмутського та Покровського районів Донецької області.
19 січня 2024 року Філашкін повідомив, що з населених пунктів Мар'їнської, Очеретинської та Вугледарської громад Донецької області, де було оголошено обов'язкову евакуацію, вивезли всіх дітей. Триває евакуація з Торецької громади.
24 січня Філашкін оголосив про розширення переліку населених пунктів, із яких мають евакуюватися родини з дітьми.
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