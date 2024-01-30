РФ уночі поцілила ракетою по прибудові до готелю в Мирнограді: загинула людина

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Росіяни поцілили ракетою у прибудову до готелю — на момент удару в готелі перебували близько 30 людей, вони не постраждали", - написав він.

За даними чиновника, внаслідок удару пошкоджено 3 будинки й 3 автомобілі.

Філашкін укотре закликав мешканців Донеччини евакуюватися.

Варто зазначити, що у ніч на 28 січня окупанти також ударили ракетами по Мирнограду, серед постраждалих – підліток.

Що відомо про евакуацію з Донеччини

У березні 2023 року Кабінет Міністрів України схвалив механізм примусової евакуації дітей за супроводу одного з батьків або іншого законного представника із зон активних бойових дій.

23 жовтня було ухвалено рішення про проведення примусової евакуації дітей із 8 населених пунктів Бахмутського та Покровського районів Донецької області.

19 січня 2024 року Філашкін повідомив, що з населених пунктів Мар'їнської, Очеретинської та Вугледарської громад Донецької області, де було оголошено обов'язкову евакуацію, вивезли всіх дітей. Триває евакуація з Торецької громади.

24 січня Філашкін оголосив про розширення переліку населених пунктів, із яких мають евакуюватися родини з дітьми.