"Російська агресія була зумовлена розширенням НАТО": антиукраїнські наративи світових ЗМІ за 13 вересня

За версією ЦПД при РНБО України, 13 вересня у світі з'явилися дві дезінформації.

Дезінформація: Американський політолог Джон Міршаймер в інтерв’ю на YouTube-каналі Judging Freedom заявив: "російська агресія була зумовлена розширенням НАТО. Росіяни й, зокрема, Путін однозначно дали зрозуміти, що включення України до Альянсу є екзистенційною загрозою, і вони зроблять все можливе, щоб запобігти цьому".

Спростування: Міршаймер просуває кремлівський наратив про те, що НАТО спровокувало РФ на вторгнення в Україну, намагаючись виправдати російську агресію та відвернути увагу від того факту, що саме Росія розпочала війну проти України, порушивши міжнародне право та принципи територіальної цілісності. Війна є результатом не дій НАТО, а імперських амбіцій РФ та її прагнення контролювати сусідні країни.

Дезінформація: Американський політичний аналітик Ґілберт Доктороу заявив: "українці несуть неприйнятні, неможливі щоденні втрати – 2 тис. і більше солдатів на добу на головній лінії протистояння, плюс 400 чи 500 на добу в межах курського виступу, який вони відкрили, здійснивши рейд місяць тому".

Спростування: Подібні заяви аналітика не підкріплені жодними джерелами і спрямовані на дискредитацію ЗСУ та поширення паніки. Це частина російської інформаційної війни, метою якої є спотворення реальної ситуації на фронті.