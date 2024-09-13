"Російська агресія була зумовлена розширенням НАТО": антиукраїнські наративи світових ЗМІ за 13 вересня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків та маніпуляцій, які світові медіа запустили 13 вересня
За версією ЦПД при РНБО України, 13 вересня у світі з'явилися дві дезінформації.
Дезінформація: Американський політолог Джон Міршаймер в інтерв’ю на YouTube-каналі Judging Freedom заявив: "російська агресія була зумовлена розширенням НАТО. Росіяни й, зокрема, Путін однозначно дали зрозуміти, що включення України до Альянсу є екзистенційною загрозою, і вони зроблять все можливе, щоб запобігти цьому".
Спростування: Міршаймер просуває кремлівський наратив про те, що НАТО спровокувало РФ на вторгнення в Україну, намагаючись виправдати російську агресію та відвернути увагу від того факту, що саме Росія розпочала війну проти України, порушивши міжнародне право та принципи територіальної цілісності. Війна є результатом не дій НАТО, а імперських амбіцій РФ та її прагнення контролювати сусідні країни.
Дезінформація: Американський політичний аналітик Ґілберт Доктороу заявив: "українці несуть неприйнятні, неможливі щоденні втрати – 2 тис. і більше солдатів на добу на головній лінії протистояння, плюс 400 чи 500 на добу в межах курського виступу, який вони відкрили, здійснивши рейд місяць тому".
Спростування: Подібні заяви аналітика не підкріплені жодними джерелами і спрямовані на дискредитацію ЗСУ та поширення паніки. Це частина російської інформаційної війни, метою якої є спотворення реальної ситуації на фронті.
- Раніше американська журналістка Фіорелла Ізабель заявила, що Україна вбиває жінок і дітей, бо програє.
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