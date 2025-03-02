Російська армія обстріляла Краматорськ: загинув 18-річний хлопець, двоє людей поранені

Про це повідомляє Краматорська міськрада.

"Вночі, 1 березня, Краматорськ зазнав ворожого обстрілу - приватний сектор. Загинув хлопець 2006 р.н. Також поранень зазнали дві людини - чоловік та жінка", - йдеться у повідомленні.

Встановлюються наслідки руйнувань та пошкоджень - працюють всі відповідні служби.

Донецька облпрокуратура уточнила, що, за попередніми даними, о 22:15 ворог використав проти мирного населення "ФАБ-250" з модулем УМПК.

"Внаслідок атаки тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримав 18-річний містянин. Також зазнали поранень чоловік 34 років та 88-річна пенсіонерка. У них діагностовано мінно-вибухові і закриту черепно-мозкову травми, перелом, рану обличчя й забої. Потерпілим надано медичну допомогу. Під час обстрілу вони перебували за місцями мешкання", - розповіли правоохоронці.

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).