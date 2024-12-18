Російська армія окупувала Сонцівку на Донеччині, - DeepState
Російські окупанти захопили село Курахівської міської громади Покровського району Донецької області Сонцівка
Про це повідомляє OSINT-проєкт DeepState.
Ворог окупував Сонцівку.
Також росіяни просунулися біля Новотроїцького, Берестків, Зеленівки, Нового Комара, Сторожевого, в Кураховому, Пушкіному, Даченському та Відродженні.
- OSINT-проєкт DeepState поділився інформацією, що ворог продовжує зрізати Времівський виступ, це загрожує оточенню ЗСУ.
- Актуальне
- Важливе