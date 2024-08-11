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Російська місцева влада: ЗСУ намагаються зайти в Білівський район Курської області

11 серпня, 2024 неділя
13:48
Війна з Росією ССО ЗСУ

Ранком неділі, 11 серпня 2024 року, голова Білівського району Курської області РФ Микола Волобуєв виступив зі зверненням

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Відео з'явилося на його офіційному ТГ-каналі.

"Події, які відбулися вчора після заходу (українських, - ред.) диверсійних розвідувальних груп на нашу територію, створили багато метушні та паніки. Нині ситуація стабільна, але дуже напружена", - зазначив Волобуєв.

У зв'язку з цим чиновник закликав місцеве населення евакуюватися вглиб РФ, а тих, хто вже виїхав, не повертатися.

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Тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов підтвердив, що до Білівського району заходили українські військові. Але, за його словами, російським силам вдалося відбитися.

"На даний момент у Білівському та Обоянському районах немає жодних бойових зіткнень, прикордонники та військові захищають кордон. Наші війська роблять все необхідне для захисту мирного населення", - розповів Смирнов.

Він додав, що всі охочі можуть "добровільно покинути" Білівський та Обоянський райони Курщини. 

Нічні чутки про "широкий фронт" у Білівському районі Курської області РФ

Пізно ввечері суботи, 10 серпня 2024 року, низка російських пропагандистських ТГ-каналів, а саме "Два майора", "Управление Z Курск", "Lpr 1" та інші, почали писати про начебто потужний прорив кордону українськими військами в Білівському районі.

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Першоджерелом виступив анонімний телеграм-канал "Два майора", що використав такі фрази, як "ідуть широким фронтом" і "танки та купа техніки з особовим складом". Пізніше невідомі автори повідомлення стали вибачатися й спростували свою попередню інформацію.

Білівський район - найпівденніший на Курщині. Межує з Сумською областю України та Білгородською областю РФ.

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Місто Суджа розташоване на північний захід від Білівського району.

Теги:
Суми
Сумщина
ЗСУ
Військові новини
Курськ
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