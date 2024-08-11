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Російська омбудсменка Москалькова закликала ООН засудити "тероризм" України на Курщині

Світлана Кравченко
11 серпня, 2024 неділя
09:50
Війна з Росією

Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова повідомила, що направила звернення до верховного комісара ООН із закликом засудити "тероризм із боку України" на тлі подій у Курській області

Зміст

Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.

Російська омбудсменка заявила, що "тисячі" цивільних постраждали внаслідок "варварського нападу ЗСУ на Курську область".

"Направила звернення верховному комісару ООН з прав людини з вимогою засудити тероризм з боку України та вжити заходів щодо недопущення грубого масового порушення прав людини. Сподіваюся, що наша інформація також буде відображена у доповіді УВКПЛ ООН про порушення прав людини, яка, як нам стало відомо, готується до виходу у вересні", - написала Москалькова.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, що Збройні сили України нібито намагалися прорвати російський кордон, але цьому начебто змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію".

У Головному управлінні розвідки відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. Втім, NV, посилаючись на власне джерело в ГУР, пише, що до подій на Курщині "точно не залучені бійці Російського добровольчого корпусу (РДК), які воюють у складі ЗСУ".

В Інституту вивчення війни 7 серпня зазначили, що в російського міністерства оборони, виконувача обов'язків губернатора Курської області Олексія Смирнова та деяких пропагандистів різняться версії щодо подій у Курській області.

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7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

8 серпня у росгвардії заявили, що вжили додаткових заходів безпеки на Курській АЕС задля убезпечення "особливо важливого об'єкта".

The Washington Post пише, що Україна взяла під контроль газорозподільчу станцію в Суджі, що в Курській області. До цього росіяни стверджували, що ЗСУ зайняли кілька прикордонних сіл і частину міста Суджа. Аналітичний центр VoxCheck разом із "Суспільним" підтвердили знищення колони російської техніки в селі Октябрьське Рильського району Курської області РФ.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що дії в Курській області РФ "відповідають політиці США" та жодним чином не спричиняють ескалацію.

10 серпня президент України Володимир Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора".

Теги:
Світ
Україна
Росія
ООН
тероризм
Курськ
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