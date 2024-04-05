Російська ППО навряд чи може боротися з дронами, - майор запасу НГУ Гетьман

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Російська протиповітряна оборона - це така сама ППО, як була у нас до того, як нам почали постачати партнери більш сучасні засоби знищення повітряних цілей. У росіян є велике різноманіття ППО, але ця зброя навряд чи може боротися з дронами. Вона не була на це розрахована", - пояснив Гетьман.

За словами ветерана російсько-української війни, кожен ЗРК розроблявся проти конкретного класу цілі.

"Є протиракетна оборона, є ЗРК середньої, малої, великої дальності. Тобто кожен ЗРК застосовується для певних цілей. Немає такого комплексу, який може збивати відразу все, і балістичні ракети, і шахеди, і невеликі БПЛА. Засобів, які можуть збивати наші безпілотники, - якщо вони взагалі є у росіян, то напевно в обмеженій кількості. Росіяни поки що не можуть зрозуміти та підлаштуватися, щоб ефективно знищувати наші дрони, але вони вчаться", - додав Гетьман.

Ввечері 2 квітня у Росії заявили, що їхня ППО нібито збила 4 безпілотники над Курськом. Після цього місцеві телеграм-канали поширили інформацію про масштабну пожежу за містом.

У ніч з 4 на 5 квітня безпілотники атакували Морозовський район Ростовської області, пошкоджено електропідстанцію, вибухи прогриміли в районі аеродрому "Морозовськ". Крім цього, у Саратовській області заявили про нібито збиття БПЛА. Міноборони РФ каже про 53 ліквідованих дрони.











