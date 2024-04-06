Російська ППО збиває власні літаки: британська розвідка назвала причину
Російські сили ППО, ймовірно, збивають власні літаки через відсутність ситуаційного усвідомлення та координації між складовими армії
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що 28 березня кримський канал у Telegram повідомив, що літак Су-27, який знаходився у небі над Кримом, був збитий російською протиповітряною обороною в результаті випадкового удару власних військових. Тоді так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що літак впав через технічну несправність, а пілот вижив.
У розвідці нагадують, що 24 березня Україна уразила військові цілі у Криму. Це, ймовірно, призвело до підвищення готовності російської протиповітряної оборони на півострові.
Раніше також з'являлися непідтверджені повідомлення про подібні випадки "дружнього вогню", зазвичай на окупованій території України.
"Існує реальна ймовірність того, що зростання тиску і напруги серед російських операторів ППО, викликане страхом перед подальшими діями України, призведе не до технічної проблеми, а до того, що вони ненавмисно задіють своїх власних пілотів і літаки", - додали у розвідці.
- 28 березня у море в районі Севастополя впав російський військовий літак, пілот катапультувався – імовірно спрацювало ППО РФ.
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