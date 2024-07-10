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Російська ракета Х-101, яка поцілила в Охматдит, містила західні компоненти, - FT

10 липня, 2024 середа
17:05
Війна з Росією ракета Х-101

Росіяни 8 липня вдарили по дитячій лікарні "Охматдит" ракетою Х-101, у складі якої були західні компоненти

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Про це пише Financial Times з посиланням на експертів та українських посадовців.

Газета зазначає, що наявність у ракеті РФ компонентів із Заходу свідчить про успіх Москви в обході санкцій.

У матеріалі йдеться, що Росія виробляє майже у 8 разів більше Х-101, аніж до повномасштабного вторгнення в Україну. Таке виробництво залежить від комплектуючих країн Заходу, зокрема Сполучених Штатів Америки.

"Західні технології дозволяють їм будувати ці розумніші ракети, які дозволяють їхнім терористичним атакам проходити повз нашу слабку протиповітряну оборону", - зазначила Олена Білоусова, провідний науковий співробітник з питань санкцій в Інституті KSE в Києві.

Оборонний процесор Кремля звернувся до мікропроцесорів та інших передових технологій, не призначених для військового використання попри те, що санкцій проти РФ відрізали її від деяких передових компонентів. Акцентується, що про цей перехід свідчить аналіз Україною ворожої Х-101, випущеної окупантами в січні: тоді було виявлено 16 одиниць електроніки західного виробництва всередині ракети.

Два компоненти були марковані як вироблені компанією Швейцарії STMicroelectronics зі штаб-квартирою в країні, коли решта - американськими виробниками мікросхем, зокрема Texas Instruments, Analog Devices та Intel.

Зауважується, що всі товари призначені в основному для цивільних цілей, а деякі з них досить старі.

FT провело аналіз російських документів, який показує, як компаніям РФ у 2023 році вдалось отримати деталі, аналогічні використаним компонентам у січневій ракеті Х-101. У результаті виявилось, що їх просто купили на відкритому ринку й імпортували до РФ через Китай.

Водночас відповідно до російських документів, деталі виготовили західні виробники, які вказані як Китай, Малайзія, Філіппіни, Тайвань чи Таїланд.

Видання зауважує, аналіз одного уламка, швидше за все, недооцінює ступінь залежності РФ від іноземного виробництва. Відповідно до аналізу Офісу президента України, наданим FT, ракета Х-101 може бути укомплектована понад 50-ма деталями іноземного виробництва.

Атака РФ на дитячу лікарню "Охматдит": що відомо

Російська армія 8 липня атакувала Київ ракетами. Унаслідок обстрілу є загиблі, кількість постраждалих і надалі зростає. 9 липня в столиці оголошено Днем жалоби.

Росія завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101. Зазначається, що на місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також її частину руля.

Станом на вівторок, 9 липня, аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту в Києві завершені. Унаслідок атаки Росії на цій локації загинули дві людини, є поранені.

Очільник уряду Денис Шмигаль повідомив, що ЮНІСЕФ виділить фінансову допомогу родинам, які постраждали від атаки на Охматдит. Також він сказав, що держава повністю відбудує лікарню.

Теги:
Україна
Росія
зброя
російська армія
ракетний удар
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