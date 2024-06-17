Російські окупанти вбили понад 12 тисяч цивільних українців, - генпрокурор
Генеральний прокурор України Андрій Костін під час Саміту миру у Швейцарії заявив, що лише за підтвердженими даними російські окупанти в Україні вбили понад 12 тисяч цивільних
Про це інформує Офіс президента.
"Російські загарбники вбили понад 12 тисяч цивільних, зокрема 551 дитину. Це лише підтверджені дані", - повідомив Костін.
Він також додав, що правоохоронці вже задокументували майже 130 тисяч випадків воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами, серед них 301 випадок сексуального насильства.
Крім того, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що всі люди, які перебувають у російському полоні, зазнають систематичних тортур. Є підтвердження щонайменше 14 тисяч таких випадків.
- Генпрокурор також повідомляв, що Росія кожні 10 хвилин вчиняє злочин проти України та українців.
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