Російські школярі привітали окупантів із днем ССО РФ емблемою українських воїнів
Фахівці ССО провели "урок патріотизму" у навчальних закладах РФ, де школярі привітали підрозділи ворога з днем ССО РФ емблемою українських воїнів
Про це повідомили ССО ЗСУ.
"Сили спеціальних операцій ЗСУ вирішили покращити навчальний процес у школах ворога", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що діти, не знаючи, як насправді виглядає емблема ССО РФ, створили цілу колекцію малюнків, на яких зобразили емблему Сил спеціальних операцій України.
- Росіяни на тимчасово окупованих територіях України зобов'язали учнів захоплених шкіл проходити тести на знання конституції РФ.
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