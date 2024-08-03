Російські війська за добу на Донеччині вбили трьох цивільних, вісьмох поранили
Протягом минулої доби, 2 серпня, російські окупаційні війська вчергове атакували населені пункти Донецької області, унаслідок чого загинули троє цивільних. Ще восьмеро зазнали поранень
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Так, за попередню добу росіяни 30 разів обстріляли 16 населених пунктів Донеччини.
Окупанти вбили трьох жителів Донеччини - двох у Катеринівці та одного у Новогродівці. Ще 8 людей в області за добу дістали поранення.
Вночі ворог випустив по області 11 ракет, зокрема 7 по Покровську і 4 по Мирнограду.
- Крім того, російські окупанти запустили ударні безпілотники по території України ввечері 2 серпня з двох напрямків: в Одесі вночі 3 серпня пролунали вибухи, у Київській області працювала ППО, на Вінниччині зафіксували влучання в об'єкт інфраструктури.
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