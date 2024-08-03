Російські війська за добу на Донеччині вбили трьох цивільних, вісьмох поранили

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Так, за попередню добу росіяни 30 разів обстріляли 16 населених пунктів Донеччини.

Окупанти вбили трьох жителів Донеччини - двох у Катеринівці та одного у Новогродівці. Ще 8 людей в області за добу дістали поранення.

Вночі ворог випустив по області 11 ракет, зокрема 7 по Покровську і 4 по Мирнограду.