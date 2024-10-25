Про це повідомляють представники партизанського руху "Атеш".

Інцидент стався на тимчасово окупованому Запоріжжі ввечері 23 жовтня.

"Після посиденьок у місцевому закладі військові почали ображати перехожих. Внаслідок чого почалася бійка з кавказцем. Останньому завдали безліч ножових поранень, від яких він помер. Було затримано групу військових, причетних до інциденту", - пишуть партизани про вбитого кадировця..

Окупаційна влада Бердянська вирішила роззброїти підрозділи "Шторм Z" російських зеків у гарнізоні.

"Рашисти вкотре продемонстрували свій шовінізм і той "порядок", який вони несуть, вбиваючи та руйнуючи все на своєму шляху. Однак питання виникають до представників кавказьких народів: як довго ви будете прислуговувати режиму, який учора вчиняв геноцид проти вас і продовжує вважати вас нелюдами?". Домогтися свободи й справедливості можна лише борючись. Приєднуйся", - йдеться у повідомленні.