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Ексклюзив

У таборах від Маріуполя до Бердянська зросла кількість російських новоконтрактників, - Андрющенко

Марина Клюєва
24 жовтня, 2024 четвер
09:36
Війна з Росією КАМАЗ, російська армія, терористи, окупант

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко вважає, що окрім захоплення півночі Донецької області росіяни готуються до низки операцій

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Судячи з того, що відбувається навколо Маріуполя, в Маріупольському районі, що відбувається безпосередньо в Маріупольсько-Бердянській агломерації, - там готують основні штурмові підрозділи, які потім беруть участь по всіх ділянках фронту,  передусім у Донецькій області. Можна сказати, що росіяни хочуть не лише обмежитись північчю Донецької області, а готуються ще до низки операцій. Зокрема, за останній тиждень ми фіксуємо, що по всіх таборах від Маріуполя до Бердянська фактично зросла кількість російських новоконтрактників, яких завезли на підготовку. Можна сказати, що кількість зросла щонайменше тисяч на 5", - сказав він. 

Петро Андрющенко зауважив, що росіяни не наносять маркування на нову техніку.

"Полігони знову працюють, особливо два полігони, один розташований на півночі Маріуполя безпосередньо. Той самий, в розбудові якого брали участь інструктори з Північної Кореї. І той полігон, про який завжди дуже багато відомо, це полігон, розташований на межі Донецької і Запорізької областей. Загалом ми фіксуємо до 5 тисяч зростання особового складу, по-перше. По-друге, дуже цікава деталь, яку до того ми спостерігали безпосередньо, коли росіяни формували свої резерви в Розівсько-Пологівському районі Запорізької області, тобто на тих ділянках фронту ми знову бачимо, що немає тактичних маркувань у новоконтрактників. 

Вони обладнані, забезпечені новим автотранспортом і вантажівками, не лише вантажівками. Так от, на них не нанесено тактичних маркувань. Якщо до того стабільно ми бачили, що це були Шторм V, ну буква V латинська промаркована. І було зрозуміло, що ці підрозділи потім беруть участь переважно на півночі саме Донецької області, то на сьогоднішній день, для якої саме ділянки фронту їх готують, невідомо. Вже шостий день вони перебувають на узбережжі Азовського моря, і ми бачимо, що навіть не доходить до того, що вони готуються, наносять якісь тактичні маркування", - розповів радник міського голови Маріуполя. 

За його словами, також збільшилась кількість техніки, яку окупанти відтягують із Запорізького напрямку на ремонт. 

"Також можемо сказати, що збільшилась кількість техніки, яку відтягнули з Запорізького напрямку. На сьогоднішній день відтягнули її на ремонти, на переобладнання. Дуже масово на території Маріупольського району переобладнали усілякі раніше сільськогосподарські підприємства для ремонту гусеничної, в першу чергу, техніки. Ці сітки, мангали наварюють і на БМП, і на БТРи. Танки ми не бачимо у великій кількості, а от іншої техніки дійсно достатньо, її відводять від лінії фронту, доварюють, доукомплектовують і відправляють назад, знову ж таки на Запорізький напрямок", - додав він. 

  • 17 жовтня Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, зазначив, що ворог нарощує сили для нової наступальної операції у Запорізькій області.
Теги:
Новини
Україна
Маріуполь
військові
російська армія
Бердянськ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Військові новини
Петро Андрющенко
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