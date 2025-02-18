РосЗМІ: з початку року БПЛА атакували щонайменше 16 нафтових об'єктів у РФ
За перші два місяці 2025 року безпілотники атакували щонайменше 16 нафтових об'єктів ворога у Росії
Про це повідомляє російський Telegram-канал.
Встановлено, що у ніч проти 14 лютого безпілотники атакували нафтобазу "Юттек" у районному селищі Прохорівка Білгородської області. Попередньо, пошкоджень і постраждалих немає. Раніше безпілотники вже атакували цю нафтобазу, тоді був пошкоджений резервуар із бензином.
Так, кількість уражених нафтобаз за перші два місяці 2025 року зросла до 16. Серед них:
- у Білгородській області нафтобаза "Юттек"
- у Кропоткіні Краснодарського краю - НПЗ "Кропоткінська"
- у Тверській області - двічі НПЗ "Андреаполь"
- у Нижегородській області - нафтохімічний завод "Сибур-Кстово"
- у Смоленській області - нафтобаза "Роснефти"
- у Волгограді - двічі нафтозавод "Лукойлу"
- у Калузькій області - НПЗ "Перший завод"
- у Краснодарському краї - Ільський НПЗ
- Афіпський НПЗ
- нафтопереробний завод ТОВ "Слов'янськ-ЕКО"
- у Саратові - нафтопереробний завод
- у Ростовській області - нафтоперекачувальна станція АТ "Транснефть-Приволга"
- у Волгоградській області - ЛВДС Андреяновська
- нафтобаза у Каменську Ростовської області
- у Рязані - НПЗ
- в Орловській області - НПЗ у місті Лівни.
У ніч на понеділок, 17 лютого, безпілотники ССО та СБУ уразили ключові оборонні підприємства ворога у Краснодарському краї РФ
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