РосЗМІ: з початку року БПЛА атакували щонайменше 16 нафтових об'єктів у РФ

Про це повідомляє російський Telegram-канал.

Встановлено, що у ніч проти 14 лютого безпілотники атакували нафтобазу "Юттек" у районному селищі Прохорівка Білгородської області. Попередньо, пошкоджень і постраждалих немає. Раніше безпілотники вже атакували цю нафтобазу, тоді був пошкоджений резервуар із бензином.

Так, кількість уражених нафтобаз за перші два місяці 2025 року зросла до 16. Серед них:

у Білгородській області нафтобаза "Юттек"

у Кропоткіні Краснодарського краю - НПЗ "Кропоткінська"

у Тверській області - двічі НПЗ "Андреаполь"

у Нижегородській області - нафтохімічний завод "Сибур-Кстово"

у Смоленській області - нафтобаза "Роснефти"

у Волгограді - двічі нафтозавод "Лукойлу"

у Калузькій області - НПЗ "Перший завод"

у Краснодарському краї - Ільський НПЗ

Афіпський НПЗ

нафтопереробний завод ТОВ "Слов'янськ-ЕКО"

у Саратові - нафтопереробний завод

у Ростовській області - нафтоперекачувальна станція АТ "Транснефть-Приволга"

у Волгоградській області - ЛВДС Андреяновська

нафтобаза у Каменську Ростовської області

у Рязані - НПЗ

в Орловській області - НПЗ у місті Лівни.

У ніч на понеділок, 17 лютого, безпілотники ССО та СБУ уразили ключові оборонні підприємства ворога у Краснодарському краї РФ