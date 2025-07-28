"Розбудова наших Збройних сил — пріоритет №1": Маркарова розповіла, в яких напрямах Україна працює задля нових поставок зброї

Про це вона заявила в інтерв'ю LB.

"Ми працюємо в декількох напрямках. Перше — швидке знаходження і передача нам тих пакетів, які виділені ще попереднім Конгресом минулого року", - зазначила Маркарова.

За її словами, за програмами президентських виділень (PDA) та закупівель (USAI) ще є ресурси, які можуть бути використані Пентагоном та Адміністрацією США для надання Україні додаткових партій озброєння.

"Друге — будь-які додаткові пакети, які можуть бути виділені. Це питання складне", - зауважила посолка.

Вона підкреслила, що хоча наразі пріоритетом США не є безоплатне надання допомоги, Україна продовжує порушувати це питання, "тому що йдеться про посилення обох наших країн".

Особливо важливим напрямом, на переконання Маркарової, є спільне виробництво озброєння, зокрема дронів.

"Третій напрямок — спільне виробництво. Дуже важливо. Особливо по дронах, де ми можемо робити щось разом, що нам дасть швидкий результат і також посилить Сполучені Штати", - додала вона.

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Четвертим напрямом є закупівля зброї, зокрема систем ППО, таких як Patriot. Йдеться про комерційні контракти, до яких можуть долучитися як фінансові партнери європейські країни.

"Працюємо у всіх напрямках, адже розуміємо: нам потрібна зброя як зараз, так само буде потрібна через рік, через два, через п'ять. Дай Боже, щоб наш спільний тиск, санкції, все решта призвели до того, що Путін зрозумів би, що не зможе перемогти в цій війні і серйозно почав би вести перемовини. Але навіть в цьому випадку розуміємо, що агресивні наміри у Росії нікуди не зникнуть. Тому розбудова наших Збройних сил — це пріоритет номер один зараз під час війни і це точно буде пріоритет номер один у мирі", - підкреслила посолка.

Маркарова також наголосила на важливості пришвидшення поставок уже замовленої зброї, адже частина з неї була профінансована ще у 2022–2023 роках і надходить лише зараз.

"Це пакети закупівлі зброї, вона йшла у виробництво, і деякі речі, які ми отримуємо зараз, це — те, що було замовлено два роки тому, рік тому, три роки тому. Тому я й казала, що пріоритет номер один — це швидке постачання того, що має бути поставлено зараз, його максимальне прискорення", - пояснила вона.

Маркарова також згадала про можливість "заміни черги" у збройній індустрії. Вона пояснила, що завдяки співпраці з дружніми країнами та за сприяння країни-виробника, Україна може отримувати озброєння поза загальною чергою, оскільки інша країна поступається своєю чергою. Цей механізм успішно застосовувався минулого року і продовжує використовуватись.