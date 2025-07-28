Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією "Розбудова наших Збройних сил — пріоритет №1": Маркарова розповіла, в яких напрямах Україна працює задля нових поставок зброї

"Розбудова наших Збройних сил — пріоритет №1": Маркарова розповіла, в яких напрямах Україна працює задля нових поставок зброї

Марія Науменко
28 липня, 2025 понедiлок
09:03
Війна з Росією Оксана Маркарова

Посолка України в США Оксана Маркарова окреслила ключові напрями, за якими Україна активно працює задля забезпечення нових поставок зброї

Зміст

Про це вона заявила в інтерв'ю LB.

"Ми працюємо в декількох напрямках. Перше — швидке знаходження і передача нам тих пакетів, які виділені ще попереднім Конгресом минулого року", - зазначила Маркарова.

За її словами, за програмами президентських виділень (PDA) та закупівель (USAI) ще є ресурси, які можуть бути використані Пентагоном та Адміністрацією США для надання Україні додаткових партій озброєння.

"Друге — будь-які додаткові пакети, які можуть бути виділені. Це питання складне", - зауважила посолка.

Вона підкреслила, що хоча наразі пріоритетом США не є безоплатне надання допомоги, Україна продовжує порушувати це питання, "тому що йдеться про посилення обох наших країн".

Особливо важливим напрямом, на переконання Маркарової,  є спільне виробництво озброєння, зокрема дронів.

"Третій напрямок — спільне виробництво. Дуже важливо. Особливо по дронах, де ми можемо робити щось разом, що нам дасть швидкий результат і також посилить Сполучені Штати", - додала вона.

Читайте також: Колосальні зрушення: небо України буде прикрите, - Снєгирьов

Четвертим напрямом є закупівля зброї, зокрема систем ППО, таких як Patriot. Йдеться про комерційні контракти, до яких можуть долучитися як фінансові партнери європейські країни.

"Працюємо у всіх напрямках, адже розуміємо: нам потрібна зброя як зараз, так само буде потрібна через рік, через два, через п'ять. Дай Боже, щоб наш спільний тиск, санкції, все решта призвели до того, що Путін зрозумів би, що не зможе перемогти в цій війні і серйозно почав би вести перемовини. Але навіть в цьому випадку розуміємо, що агресивні наміри у Росії нікуди не зникнуть. Тому розбудова наших Збройних сил — це пріоритет номер один зараз під час війни і це точно буде пріоритет номер один у мирі", - підкреслила посолка.

Маркарова також наголосила на важливості пришвидшення поставок уже замовленої зброї, адже частина з неї була профінансована ще у 2022–2023 роках і надходить лише зараз.

"Це пакети закупівлі зброї, вона йшла у виробництво, і деякі речі, які ми отримуємо зараз, це — те, що було замовлено два роки тому, рік тому, три роки тому.  Тому я й казала, що пріоритет номер один — це швидке постачання того, що має бути поставлено зараз, його максимальне прискорення", - пояснила вона.

Маркарова також згадала про можливість "заміни черги" у збройній індустрії. Вона пояснила, що завдяки співпраці з дружніми країнами та за сприяння країни-виробника, Україна може отримувати озброєння поза загальною чергою, оскільки інша країна поступається своєю чергою. Цей механізм успішно застосовувався минулого року і продовжує використовуватись.

  • 25 липня головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський повідомив, що незабаром в Україну надійдуть нові системи протиповітряної оборони, передані Сполученими Штатами та оплачені європейськими партнерами.
Теги:
Новини
Світ
Україна
США
Військові новини
підтримка України
допомога США Україні
зброя для України
Читайте також:
Дмитро Ярош
Автор Анатолій Буряк
27 липня, 2025 неділя
Ярош про ситуацію навколо НАБУ: "Хлопці з Банкової, не жартуйте з народом"
Віктор Орбан
Автор Ксенія Золотова
27 липня, 2025 неділя
Орбан пригрозив зірвати новий бюджет ЄС, якщо не розблокують заморожене фінансування для Угорщини
ЗРК Patriot
Автор Ірена Моляр
25 липня, 2025 п'ятниця
Колосальні зрушення: небо України буде прикрите, - Снєгирьов
Київ
+20.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.5
    Купівля 41.5
    Продаж 41.98
  • EUR
    Купівля 48.7
    Продаж 49.39
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
28 липня
09:36
ЗСУ загиблі
"Біль, який не стихає": в Україні вшановують пам'ять військових і цивільних, загиблих у полоні
09:36
долар євро валюта обмін
Курс валют на 28 липня: скільки коштують євро, долар і злотий
09:26
Ексклюзив
шахед
До осені побачимо стрибок виробництва: авіаексперт Долінце про розширення заводу "шахедів" в Алабузі
09:23
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
У липні на ТОТ Херсонщини росіяни відкрили щонайменше 60 справ щодо "екстремізму", - "Жовта стрічка"
09:10
Оновлено
РФ атакувала Україну безпілотниками в ніч на 28 липня: у Києві та Херсоні є постраждалі
09:00
Оновлено
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті зафіксували 158 боїв: найгарячіше було на Покровському напрямку
09:00
Новини компаній
American University Kyiv та Creditwest Bank Ukraine надають вигідний освітній кредит
08:48
Литва прапор
У Литву, ймовірно, з Білорусі залетів дрон невстановленого типу
08:28
Оксана Маркарова
"Якщо Трамп хоче бути успішним у досягненні миру, ці санкції необхідні": Маркарова про обіцянку глави США ввести жорсткі обмеження проти РФ
08:18
лісові пожежі
Албанія та Болгарія попросили ЄС допомоги в боротьбі з лісовими пожежами
08:04
OPINION
блог Денис Попович
Чи допоможуть нам зенітні дрони у боротьбі з "шахедами"?
07:48
Кім Чен Ин
"Великий прорахунок": у КНДР заявили, що їх не цікавлять ініціативи нового президента Південної Кореї щодо примирення
07:20
Інтерв’ю
Єжи Онух
Політики не зацікавлені в тому, щоб люди були освічені, - Єжи Онух
07:11
втрати окупантів
За добу Сили оборони ліквідували 4 ворожі танки, 4 артсистеми та тисячу окупантів
07:04
Ноутбук
МВС України створило портал для ветеранів, звільнених з полону військових та їхніх родин
06:39
Росія з КНДР
РФ запустила прямі авіасполучення з КНДР
06:28
Samsung
Samsung уклала угоду з Tesla щодо виробництва чипів на $16,5 млрд, - Bloomberg
06:21
Сирія вперше після повалення режиму Асада проведе парламентські вибори
05:47
Хусити
Єменські хусити пригрозили атакувати будь-які судна, що належать компаніям, які ведуть бізнес з портами Ізраїлю
05:33
Літак. авіація, Польща
Польща підіймала авіацію через нічну атаку РФ на Україну
02:34
На Одещині дерево впало на намет з підлітками: одна дитина загинула
02:08
У серпні в Охматдиті відновлять відділення трансплантації кісткового мозку, - Свириденко
01:29
Володимир Зеленський
Чому Зеленський повернувся до костюмів: говорить його дизайнер Анісімов
00:36
У Німеччині зійшов із рейок пасажирський потяг: загинули щонайменше 3 людини, є постраждалі
00:06
Донеччини очікують на прибуття цистерни з водою (літо 2025 року)
"Технічну воду дають раз на три дні": про катастрофу з водозабезпеченням окупованого Донецька вже кажуть в РПЦ
2025, неділя
27 липня
23:40
На фото: український репер OTOY
"Мене німіє душа, коли на нас тиснуть США". OTOY випустив пісню про кохання під час війни
22:50
Ексклюзив
Юлія Тимошенко
Керівництво антикорупційних органів мають обирати Герої України, - Юлія Тимошенко
22:42
Дональд Трамп
США та ЄС уклали торговельну угоду: деталі
22:08
Ексклюзив
Юлія Тимошенко
Для нас цей закон не про НАБУ і не про САП, - Юлія Тимошенко
21:48
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Фон дер Ляєн наголосила на важливості збереження незалежних антикорупційних органів в Україні
21:14
Армія РФ намагається увійти у Куп'янськ з північного заходу, - DeepState
20:48
Пасажирський автобус після російського удару (Іволжанське, Сумщина. 27.07.2025)
У селищі Іволжанське на Сумщині росіяни вдарили по пасажирському автобусу: троє загиблих, 19 поранених
20:45
Ексклюзив
Єжи Онух
Найважливіше - це запускати всюди у світі українського віруса, - митець Онух
20:42
землетрус
Поблизу Полтави зафіксували землетрус магнітудою 2,9
20:31
Ексклюзив
Кароль Навроцький
Президентство Навроцького буде для України новим викликом, але надія є, - голова Об'єднання українців у Польщі Скірка
20:28
Сили Оборони України звільнили Кіндратівку
Українські військові звільнили від окупантів Кіндратівку на Сумщині, - підтвердження від УВ "Курськ"
20:03
OPINION
Найбільший лузер в історії "картонного протесту" — Путін
19:59
Ексклюзив
Михайло Гончар
Є спроби загальмувати тенденцію падіння цін на нафту, - експерт Гончар
19:50
Ексклюзив
ЗСУ
"Росіяни вирішили не штурмувати Покровськ в лоб, а огинати його зі сходу": військовий експерт Жмайло про найгарячіші напрямки фронту
19:47
Леонід Яковишин
Помер один з найбільших аграріїв Чернігівщини Леонід Яковишин, який ще за життя спорудив собі мавзолей із золотими статуями вартістю $3 млн
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV