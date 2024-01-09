"Розібрали тему забезпечення фронту снарядами та дронами": Зеленський провів Ставку

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

За його словами, питання забезпечення Сил оборони: витрати, потреби та розподіл між підрозділами обговорили з командувачами основних напрямків та операцій, представниками Генштабу, Міноборони, Міністерства з питань стратегічних галузей комунікації та Мінцифри.

"Систематизували поточні та майбутні контракти, допомогу від партнерів, власне виробництво, зокрема відкриття нових ліній. Робимо все, щоб забезпечити воїнів усім необхідним для виконання завдань", - наголосив Зеленський.

Також очільник держави зазначив, що на Ставці порушувалося питання ППО - аналізували останні російські удари та ефективність Повітряних сил, узгодили наступні кроки для посилення захисту країни.

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