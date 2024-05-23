Розробка застосунку "Резерв+" обійшлася у $86 тис. Хто платив

Про це в інтерв’ю Forbes Ukraine розповіла заступниця очільника Міноборони Катерина Черногоренко.

За словами заступниці міністра, розробку фінансували за кошти благодійного фонду. Вартість переданого застосунку – 3 413 448 грн із ПДВ, тобто близько 86 тис. доларів США.

"Не можна сказати, що ми тут на чомусь зекономили. Вартість однієї години роботи розробника може сильно відрізнятися. Але застосунок потрібно буде розвивати, тож не виключено, що вартість із нарощуванням функціоналу виросте", – додала Черногоренко

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Вона розповіла, що над застосунком працювало кілька команд.

"Це не тільки фронт-частина. Це великий об’єм роботи із синхронізації з реєстрами та щодо готовності "Оберега" витримувати навантаження. Багато зробили внутрішні команди Міноборони та інших міністерств, наприклад МВС. Зараз відповідь із реєстру "Оберіг" у застосунку займає декілька секунд. Добитися такого результату для нас був величезний виклик", – пояснила заступниця міністра.