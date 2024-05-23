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Розробка застосунку "Резерв+" обійшлася у $86 тис. Хто платив

23 травня, 2024 четвер
21:59
Війна з Росією Резерв+

Застосунок для військовозобов'язаних "Резерв+" розробляли на донорські кошти, а його розробка обійшлася у 3,4 млн грн ($86 тис)

Зміст

Про це в інтерв’ю Forbes Ukraine розповіла заступниця очільника Міноборони Катерина Черногоренко. 

За словами заступниці міністра, розробку фінансували за кошти благодійного фонду. Вартість переданого застосунку – 3 413 448 грн із ПДВ, тобто близько 86 тис. доларів США.

"Не можна сказати, що ми тут на чомусь зекономили. Вартість однієї години роботи розробника може сильно відрізнятися. Але застосунок потрібно буде розвивати, тож не виключено, що вартість із нарощуванням функціоналу виросте", – додала Черногоренко 

Читайте також: Помилки в "Оберегу", статус "у розшуку": Міноборони відповіло на поширені питання про "Резерв+"

Вона розповіла, що над застосунком працювало кілька команд. 

"Це не тільки фронт-частина. Це великий об’єм роботи із синхронізації з реєстрами та щодо готовності "Оберега" витримувати навантаження. Багато зробили внутрішні команди Міноборони та інших міністерств, наприклад МВС. Зараз відповідь із реєстру "Оберіг" у застосунку займає декілька секунд. Добитися такого результату для нас був величезний виклик", – пояснила заступниця міністра.

  • 18 травня Міноборони запустило мобільний застосунок "Резерв+", через який військовозобов'язані можуть оновити свої облікові дані.

  • У перші три дні роботи застосунку "Резерв+" станом на 21 травня в ньому успішно авторизувалися понад 1 млн користувачів.

Теги:
Міністерство оборони
військові
Технології
мобілізація
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