"Розстрілювати тих, хто хоче жити": роспропаганда запустила новий фейк про "методички ЗСУ"
Російська пропаганда поширила фейк, ніби у "методичках ЗСУ" наказують знищувати військових, які намагаються здатися в полон чи залишити позиції
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
"Прокремлівські канали й ресурси з посиланням на російські спецслужби поширюють фейк, що у так званих "методичках ЗСУ" нібито прописано наказ "знищувати" військових, які намагаються залишити позиції чи здатися в полон, у тому числі "власними БПЛА", - йдеться у повідомленні.
ЦПД підкреслив, що жодних доказів існування таких "методичок" не надано, а повідомлення ґрунтуються на анонімних "джерелах" без документів, фото чи офіційного підтвердження.
Читайте також: Пропаганда РФ поширила фейк, ніби командування покарало українського військового "за пияцтво" привʼязавши до дерева, - ЦПД
За словами центру, теза про "стрілянину по своїх" є дзеркальною проєкцією практик російської армії, які пропаганда намагається приписати Силам оборони України.
"Це типова інформаційно-психологічна операція для деморалізації українських воїнів і залякування цивільних", - додав ЦПД.
- 28 жовтня ЦПД повідомив, що російська пропаганда поширює фейки про те, ніби українські військові мінують тіла загиблих і їхні особисті речі.
