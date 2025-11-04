"Розстрілювати тих, хто хоче жити": роспропаганда запустила новий фейк про "методички ЗСУ"

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Прокремлівські канали й ресурси з посиланням на російські спецслужби поширюють фейк, що у так званих "методичках ЗСУ" нібито прописано наказ "знищувати" військових, які намагаються залишити позиції чи здатися в полон, у тому числі "власними БПЛА", - йдеться у повідомленні.

ЦПД підкреслив, що жодних доказів існування таких "методичок" не надано, а повідомлення ґрунтуються на анонімних "джерелах" без документів, фото чи офіційного підтвердження.

За словами центру, теза про "стрілянину по своїх" є дзеркальною проєкцією практик російської армії, які пропаганда намагається приписати Силам оборони України.

"Це типова інформаційно-психологічна операція для деморалізації українських воїнів і залякування цивільних", - додав ЦПД.