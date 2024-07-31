Розтягнута у часі ракетна атака: Згурець про нічний рух "шахедів"

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ворог реалізує різні підходи для ударів по нашій території. Останні атаки росіян були комплексними. Використовувалися і "шахеди", і різні типи ударних систем наземного та повітряного базування. Зараз спостерігаємо розтягнуту у часі чергову ракетну атаку противника. Сьогодні ми бачили значне використання "шахедів", які завжди застосовуються як перший ешелон удару, щоб активізувати ППО та роботу груп, які знищують безпілотники", - пояснив Згурець.

За словами військового експерта, під час російських атак активізується локаційне поле, за яким стежить противник.

"І наступні хвилі ворожих атак скеровані на врахування динаміки, яка стосується конфігурації ППО у певний період часу. Після перших атак "шахедами" ворог, ймовірно, поновить атаки з використанням бомбардувальників та ракет Х-101", - припустив Згурець.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express сподівається, що ППО готова до ракетних російських атак.

"Наразі ми спостерігаємо розтягнуту у часі атаку на наші цивільні та військові об'єкти. 40 "шахедів", які атакували Київ, були збиті. Але ризики продовження цієї атаки ще зберігаються", - додав Згурець.