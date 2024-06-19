Салліван заявив, що надані США винищувачі F-16 розміщуватимуться на території України

Про це повідомив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван в інтерв’ю PBS.

Він підкреслив, що двостороння безпекова угода між Києвом та Вашингтоном передбачає розміщення американських F-16 на території України. За його словами, "це має бути потенціал, який базується в Україні".

"Планується поставити F-16 в Україні. І двостороння безпекова угода, яку підписали президент (Джо Байден, - ред.) і президент Зеленський, підкріпила цей пункт, що ми хочемо допомогти Україні мати цей потенціал. Це має бути потенціал, який базується в Україні", - сказав Салліван.

Також радник очільника Білого дому з питань національної безпеки підкреслив, що Україна може використовувати системи протиповітряної оборони, які надали США, аби знищувати літаки РФ, "навіть якщо ці російські літаки знаходяться в російському повітряному просторі, якщо вони збираються обстріляти український повітряний простір".