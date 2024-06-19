Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Салліван заявив, що надані США винищувачі F-16 розміщуватимуться на території України

Салліван заявив, що надані США винищувачі F-16 розміщуватимуться на території України

19 червня, 2024 середа
14:04
Війна з Росією Джейк Салліван

Винищувачі F-16, які Сполучені Штати Америки нададуть ЗСУ, планують розмістити на території України

Зміст

Про це повідомив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван в інтерв’ю PBS.

Він підкреслив, що двостороння безпекова угода між Києвом та Вашингтоном передбачає розміщення американських F-16 на території України. За його словами, "це має бути потенціал, який базується в Україні".

"Планується поставити F-16 в Україні. І двостороння безпекова угода, яку підписали президент (Джо Байден, - ред.) і президент Зеленський, підкріпила цей пункт, що ми хочемо допомогти Україні мати цей потенціал. Це має бути потенціал, який базується в Україні", - сказав Салліван.

Також радник очільника Білого дому з питань національної безпеки підкреслив, що Україна може використовувати системи протиповітряної оборони, які надали США, аби знищувати літаки РФ, "навіть якщо ці російські літаки знаходяться в російському повітряному просторі, якщо вони збираються обстріляти український повітряний простір".

  • 14 червня міністр оборони США Ллойд Остін висловив оптимізм щодо отримання Україною американських винищувачів F-16 та пов’язаних із ними спроможностей уже цього літа.

Теги:
Світ
Україна
Росія
зброя
США
F-16
зброя для України
Світ про Україну
Читайте також:
18 червня, 2024 вiвторок
У Москві засудили до 12 років українку за розповсюдження "фейків" про війну, - Медіазона
Президент України Володимир Зеленський зустрічається з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді під час зустрічі лідерів G7 у Хіросімі, Японія, 20 травня 2023 р.
18 червня, 2024 вiвторок
"Глобального Півдня вже не існує": експерт-міжнародник Данилов про підсумки Саміту миру
знищені окупанти
18 червня, 2024 вiвторок
Точна кількість окупантів, які опинились в оточенні на агрегатному заводі у Вовчанську, невідома, - DeepState
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.44
    Купівля 40.44
    Продаж 40.95
  • EUR
    Купівля 43.42
    Продаж 44.17
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
19 червня
14:17
ГУР
ГУР ідентифікувало 4 окупантів, які розстріляли українських військовополонених у травні 2024 року
14:04
Віктор Медведчук
АРМА виставило на продаж квадроцикли та баггі Медведчука
14:04
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Два тирани проти всіх. Чому поїздки Путіна до Північної Кореї — крах Росії?
13:54
Динамо, УПЛ
"Динамо" отримало першого суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів
13:54
ІТ технології
Україна займає друге місце за кількістю IT-спеціалістів серед країн Центральної та Східної Європи, - дослідження
13:44
Резерв+
Через "Резерв+" військово-облікові документи згенерували вже 500 тис. українців
13:24
Оновлено
Збій трансляції матчу Україна - Румунія на Євро-2024: у MEGOGO назвали причину
13:22
електроенергія
Обмеження протягом усієї доби для всіх регіонів: ситуація в енергосистемі на 19 червня
13:19
Оновлено
Путін і Кім Чен Ин в аеропорту Пхеньяна, Північна Корея, 18 червня 2024 року
Путін у Пхеньяні уклав договір про стратегічне партнерство з КНДР, Кім Чен Ин висловив "безумовну підтримку" Росії у війні з Україною
13:12
Ексклюзив
F-16
Українські летовища досі не оснащені, це не проблеми Заходу: Снєгирьов про передачу F-16
13:04
В Україну повернули 16-річного хлопця, якого вивезли з Лисичанська до Росії
В Україну повернули 16-річного хлопця, якого вивезли з Лисичанська до Росії
12:29
Оновлено
Шимон Головня та Олена Кондратюк
До Києва прибув спікер сейму Польщі Шимон Головня
12:08
Оновлено
На Донеччині окупанти обезголовили українського військовополоненого: правоохоронці встановили особу захисника
12:08
Огляд
світ, міжнародний огляд
Північна Корея радо вітає Путіна, а прихильність Китаю до Росії сягнула нових горизонтів. Акценти світових ЗМІ 19 червня
12:05
OPINION
Вадим Денисенко
Швейцарська заява Путіна, Північна Корея і "плато" економічних відносин Росії з Пекіном
11:52
Верховна Рада
Рада прийняла за основу законопроєкт про військову поліцію
11:42
Саміт миру
До комюніке Саміту миру приєдналася перша країна, що не брала в ньому участь
11:29
Крим
Окупанти обговорюють F-16 та готуються до висадки українського десанту в Криму, - "Атеш"
11:19
ЗСУ
На фронті за добу сталося 129 боєзіткнень: окупанти штурмували позиції Сил оборони на 8 напрямках, - Генштаб
11:19
США схвалили продаж Тайваню ракет та дронів на $360 млн
11:14
Ексклюзив
ЗСУ
"Це лише один з напрямків, де ворог спробує просуватися": Згурець про стратегію окупантів в зоні Борової на Харківщині
11:03
Оновлено
Айдос Садиков
Дружина Садикова назвала Токаєва замовником нападу на опозиціонера у Києві. Президент Казахстану відреагував
10:57
дощь, гроза, парасоля, негода
Сильний вітер, дощі і грози: прогноз погоди на 20 червня від Наталки Діденко
10:47
Огляд
Карта. Авдіївка_1906
Карта бойових дій за період 12-19 червня: росіяни рвуться на Покровськ, жертвуючи іншими фронтами
10:45
Данія
Обладнання для підтримки F-16: Данія надасть Україні новий пакет військової допомоги
10:44
Україна-Угорщина
Угорщина не включила допомогу Україні у список пріоритетів головування в Раді ЄС
10:41
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Атака безпілотників вночі 19 червня: пошкоджено енергооб'єкт, на Львівщині постраждали дві людини
10:23
Завербували через чат знайомств: СБУ затримала мешканця Харківщини, який розвідував місця базування ЗСУ для ударів РФ
10:20
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 19 червня: скільки коштують долар і євро
10:13
Єнс Столтенберг
НАТО стурбоване можливою підтримкою ядерної та ракетної програм КНДР Росією, - Столтенберг
10:04
OPINION
Олена Граждан
Президент та його команда не дорослішають
10:02
фейк
"У Франції обговорюють ядерний удар по армії РФ в Україні": ворожа пропаганда поширила новий фейк
10:00
Ексклюзив
війна проти РФ ЗСУ
Ворог підтягує резерви, активізація масштабна, - офіцер Азова про ситуацію на сході, зокрема на Лиманському напрямку
09:47
Гордон Блек
Приїхав до дівчини: РФ засудила солдата США до 3 років і 9 місяців суворого режиму, звинувативши в крадіжці $113
09:23
Ентоні Блінкен
Блінкен: зробимо все можливе, щоб припинити підтримку Росії Іраном і КНДР
09:01
Інженерне озброєння
Понад 20 - українська продукція: до експлуатації в ЗСУ допустили близько 40 засобів інженерного озброєння
08:55
Ексклюзив
Маріупольський драмтеатр
Маріупольці перебувають під тотальним тиском, - Андрющенко про посилення фільтрації на ТОТ
08:18
Єнс Столтенберг
Столтенберг заявив, що в НАТО перед самітом обговорюють питання вступу України, та припустив "гарну домовленість"
08:14
Беньямін Нетаньягу
Нетаньягу звинуватив США у затягуванні поставок зброї Ізраїлю, у Вашингтоні відреагували
08:07
OPINION
Ростислав Павленко
Кому був передишкою Мінськ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV