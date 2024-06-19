Салліван заявив, що надані США винищувачі F-16 розміщуватимуться на території України
Винищувачі F-16, які Сполучені Штати Америки нададуть ЗСУ, планують розмістити на території України
Про це повідомив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван в інтерв’ю PBS.
Він підкреслив, що двостороння безпекова угода між Києвом та Вашингтоном передбачає розміщення американських F-16 на території України. За його словами, "це має бути потенціал, який базується в Україні".
"Планується поставити F-16 в Україні. І двостороння безпекова угода, яку підписали президент (Джо Байден, - ред.) і президент Зеленський, підкріпила цей пункт, що ми хочемо допомогти Україні мати цей потенціал. Це має бути потенціал, який базується в Україні", - сказав Салліван.
Також радник очільника Білого дому з питань національної безпеки підкреслив, що Україна може використовувати системи протиповітряної оборони, які надали США, аби знищувати літаки РФ, "навіть якщо ці російські літаки знаходяться в російському повітряному просторі, якщо вони збираються обстріляти український повітряний простір".
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14 червня міністр оборони США Ллойд Остін висловив оптимізм щодо отримання Україною американських винищувачів F-16 та пов’язаних із ними спроможностей уже цього літа.
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