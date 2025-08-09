Саме Трамп порушив питання про удари по Москві у розмові з Зеленським, - дипломат Гербст

Таку думку в етері Еспресо висловив американський дипломат, колишній надзвичайний повноважний посол Сполучених Штатів в Україні, а зараз директор Центру Євразії Євроатлантичної Ради США Джон Гербст.

"З того, що мені відомо, під час телефонної розмови Трампа із Зеленським 4 липня саме Трамп, а не Зеленський, порушив це питання. Зміст розмови просочився у пресу й, здається, з’явився в матеріалі британського видання Financial Times. Після цього витоку Трамп зробив публічну заяву, в якій зазначив, що, звісно, Україна не повинна завдавати ударів по Санкт-Петербургу чи Москві. Чого я не знаю – це чи була ця заява новою позицією Трампа, чи лише дипломатичною спробою дистанціювати Сполучені Штати від потенційного українського удару по цих містах. Це питання наразі залишається відкритим", - розповів Гербст.

Дипломат наголосив, що одна лише можливість удару по Москві може стати важелем тиску, який змусить Путіна замислитися про мир.

"Відверто кажучи, я вважаю, що те, як це питання розгорнулося, загалом є позитивним розвитком. Це дає Путіну чіткий сигнал: Трамп може бути відкритим до того, що Україна завдасть удару по двох головних містах Росії, а це було б вкрай болісним і принизливим для Кремля. Така невизначеність сама по собі є проявом сили. Одна лише можливість такого удару може стати важелем тиску, який змусить Путіна замислитися про мир. Однак цього недостатньо. Це має поєднуватися з іншими кроками, про які вже йшлося – суворими санкціями та постачанням Україні сучасного і потужного озброєння", - додав він.