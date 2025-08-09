Саме Трамп порушив питання про удари по Москві у розмові з Зеленським, - дипломат Гербст
Дональд Трамп може бути відкритим до того, що Україна завдасть удару по двох головних містах Росії, що стало б вкрай болісним і принизливим для Кремля
Таку думку в етері Еспресо висловив американський дипломат, колишній надзвичайний повноважний посол Сполучених Штатів в Україні, а зараз директор Центру Євразії Євроатлантичної Ради США Джон Гербст.
"З того, що мені відомо, під час телефонної розмови Трампа із Зеленським 4 липня саме Трамп, а не Зеленський, порушив це питання. Зміст розмови просочився у пресу й, здається, з’явився в матеріалі британського видання Financial Times. Після цього витоку Трамп зробив публічну заяву, в якій зазначив, що, звісно, Україна не повинна завдавати ударів по Санкт-Петербургу чи Москві. Чого я не знаю – це чи була ця заява новою позицією Трампа, чи лише дипломатичною спробою дистанціювати Сполучені Штати від потенційного українського удару по цих містах. Це питання наразі залишається відкритим", - розповів Гербст.
Дипломат наголосив, що одна лише можливість удару по Москві може стати важелем тиску, який змусить Путіна замислитися про мир.
"Відверто кажучи, я вважаю, що те, як це питання розгорнулося, загалом є позитивним розвитком. Це дає Путіну чіткий сигнал: Трамп може бути відкритим до того, що Україна завдасть удару по двох головних містах Росії, а це було б вкрай болісним і принизливим для Кремля. Така невизначеність сама по собі є проявом сили. Одна лише можливість такого удару може стати важелем тиску, який змусить Путіна замислитися про мир. Однак цього недостатньо. Це має поєднуватися з іншими кроками, про які вже йшлося – суворими санкціями та постачанням Україні сучасного і потужного озброєння", - додав він.
- 15 липня у Financial Times із посиланням на обізнані джерела писали, що президент США Дональд Трамп приватно закликав українського лідера Володимира Зеленського посилити удари вглиб території РФ, запитавши, чи може Київ вдарити по Москві.
- Біла Церква
