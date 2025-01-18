Самотужки США не зможуть забезпечити Україну всім необхідним, щоб завдати поразки Росії, - Безсмертний

Таку думку він висловив в етері Еспресо



"Наскільки Путін боїться України як члена НАТО, члена Європейської спільноти, настільки Трамп розуміє, що це універсальний механізм на місце ставити Москву. Іншого такого механізму нема. І це розуміють у Вашингтоні дуже добре. Є одна проблема, яка простежується і в Байдена, і в Трампа: ні Байден за період своєї каденції, ні зараз Трамп не можуть забезпечити самотужки Україну всім необхідним для того, щоб вона завдала остаточного розгрому рашистському режиму. І тому це є основою того, чому ведеться оця розмова ні про що, бо рашизм може бути лише переможений і здоланий, він не може співіснувати з іншим світом. Якщо Китай за його бандитського режиму якось може співіснувати, тому що є два Китаї: є Китай більшовицький, а є Китай вільних економічних зон, які живлять китайську економіку. Рашизм, який надмірно заповнений сировиною всього світу, не допускає розвитку свого. Як колись королі британські сиділи на подушці вовняній, так і рашизм сидить на трубі - нафтовій, газовій, і це зрозуміло", - пояснив Безсмертний.



Дипломат наголосив, що єдиним шансом зупинити вплив Росії на весь світ сьогодні є Україну. В США це розуміють й тому, не дивлячись на заяви Трампа, допомога Україні й підтримка Збройних сил України буде продовжуватись



"Універсальний механізм, який дає можливість світу цей бандитський режим рашизму зараз тримати в певних межах - це Україна. І це єдиний універсальний механізм здобути перемогу над рашизмом. В іншому випадку ця зараза заполонить світ, як вона вже не одного разу заполонювала світ своїм впливом в Європі за рахунок Російської імперії, потім Радянського Союзу і так далі. І це доктринально визнано в Сполучених Штатах Америки всіма елітами. Нинішня кон'юнктурна ситуація - у зв'язку, це правда, зі слабкістю у США. Так, вони нарощують свій потенціал, але, безумовно, потенціалу самостійно протистояти цьому в США немає. І тому Трамп буде говорити, бо він звик фонтанувати ці претензії, але з погляду і цілісності НАТО, і взаємодії з Європейським Союзом, і допомоги Україні, це все буде зберігатися", - додав він.

Увечері в середу, 15 січня, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден виступив із прощальним зверненням до нації з Овального кабінету

У четвер, 16 січня, адміністрація президента США Джо Байдена розсекретила інформацію про свою підтримку України у створенні новітніх безпілотників

