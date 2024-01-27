Сапери Міноборони розмінували понад 4,6 тис. га території за тиждень

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Згідно з даними Міноборони України, з 19 по 26 січня 2024 року обстежено та очищено:

4 632,89 га місцевості,

1 430,47 га сільгоспугідь,

33,05 км автодоріг.

У відомстві зазначили, що роботи проводяться із залученням спецтехніки для механізованого розмінування.

За тиждень роботи вилучено та знешкоджено 2 187 вибухонебезпечних предметів.

Загалом саперами підрозділів Міністерства оборони України виявлено та знищено 286 885 вибухонебезпечних предметів.