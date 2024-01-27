Сапери Міноборони розмінували понад 4,6 тис. га території за тиждень
З 19 по 26 січня 2024 року 232 групи розмінування підрозділів Міноборони обстежили та очистили 4 632,89 га місцевості від вибухонебезпечних предметів
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Згідно з даними Міноборони України, з 19 по 26 січня 2024 року обстежено та очищено:
- 4 632,89 га місцевості,
- 1 430,47 га сільгоспугідь,
- 33,05 км автодоріг.
У відомстві зазначили, що роботи проводяться із залученням спецтехніки для механізованого розмінування.
За тиждень роботи вилучено та знешкоджено 2 187 вибухонебезпечних предметів.
Загалом саперами підрозділів Міністерства оборони України виявлено та знищено 286 885 вибухонебезпечних предметів.
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Підрозділи Державної спецслужби транспорту Міноборони з 15 по 21 січня розмінували територію площею 1428,29 гектара, вилучили та знешкодили 1374 вибухонебезпечні предмети у трьох областях.
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