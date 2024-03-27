СБУ оголосила підозри трьом високопосадовцям РФ
Служба безпеки зібрала доказову базу на ще трьох російських високопосадовців, які задіяли Бердянський морпорт для перекидання російських військ на фронт
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Йдеться про:
- Олександра Пошивая - заступника міністра транспорту РФ
- Захарія Джіоєва - керівника федерального агентства морського та річкового транспорту Росії
- Сергія Сафонічева - очільника федеральної установи "Адміністрація морських портів Азовського моря" Росії
Після окупації Бердянська вони організували використання місцевого морського торговельного порту для потреб міноборони РФ.
За даними слідства, фігуранти задіяли цивільні судна морського порту для перекидання російських військ до тимчасово окупованих регіонів півдня України.
"Це стало особливо актуальним для Кремля після вибуху на "Керченському мосту", коли було порушено логістичні шляхи загарбників та їхнє забезпечення через тимчасово окупований півострів. Крім того, фігуранти організували зведення на території Бердянського морпорту та його акваторії російських фортифікаційних споруд і загороджень", - йдеться у повідомленні.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Пошиваю, Джіоєву та Сафонічеву про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (пособництво у веденні агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Оскільки фігуранти перебувають на території РФ, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти України.
- 3 січня 2023 року повідомлялось, що Служба безпеки оголосила перші підозри за обстріли цивільних об’єктів України щодо російського генерала та адмірала флоту РФ.
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