СБУ повідомила про підозру гендиректору найбільшого виробника російських "калібрів" Абдрахманову

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Посадовець входить до близького оточення вищого військово-політичного керівництва рф та очолює підприємство, яке є головним виробником крилатих ракет "Калібр", - зазначили у спецслужбі.

За даними слідства, Абдрахманов брав безпосередню участь у підготовці та здійсненні повномасштабного вторгнення РФ на територію нашої держави.

Для цього він організував серійне виробництво та безперебійні поставки ракетного озброєння для окупаційних угруповань Росії.

Надалі росіяни масово використовували "калібри" для повітряних ударів по Україні. Основними цілями ворога були об’єкти цивільної та критичної інфраструктури нашої держави, зокрема житлові будинки, лікарні та енергогенеруючі підприємства.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Абдрахманову про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Оскільки фігурант перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави. Зловмисника буде неодмінно покарано, запевнили в СБУ.