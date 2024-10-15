Секретар РНБО Литвиненко заявив, що Україна готується до масованих ударів РФ по енергетиці

Про це він заявив на відкритті виставки "Енергетика в промисловості - 2024", передає "Інтерфакс-Україна".

"З початком опалювального сезону можна очікувати масованих російських ударів по енергетиці", - сказав Литвиненко.

За його словами, українська енергетика під час війни показала свою спроможність реалізувати інноваційні рішення і, попри все, наміри ворога знищити економіку України не досягають мети.