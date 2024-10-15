Секретар РНБО Литвиненко заявив, що Україна готується до масованих ударів РФ по енергетиці
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко заявив, що Україна готується до масованих ударів російської армії з початком осінньо-зимового періоду
Про це він заявив на відкритті виставки "Енергетика в промисловості - 2024", передає "Інтерфакс-Україна".
"З початком опалювального сезону можна очікувати масованих російських ударів по енергетиці", - сказав Литвиненко.
За його словами, українська енергетика під час війни показала свою спроможність реалізувати інноваційні рішення і, попри все, наміри ворога знищити економіку України не досягають мети.
- Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна пройде зиму в нормальному режимі, якщо Росія не завдаватиме нових критичних ударів по енергосистемі.
- У вересні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що цю зиму, як і минулу, Україна планує пройти з газом власного видобутку, без залучення допомоги від партнерів.
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