Серед країн ЄС на атаку РФ по Польщі поки відреагували лише Естонія, Латвія та Литва, - кореспондентка Висоцька
В Європі на російську атаку Польщі поки що відреагували лише три країни Балтії - Естонія, Латвія й Литва
Про це в етері Еспресо розповіла кореспондентка Тетяна Висоцька.
"Поки що в Європі на російську атаку безпілотниками Польщі відреагували лише Естонія, Латвія та Литва. Очільники всіх трьох держав відреагували в соціальній мережі X. Звісно, кожен з посадовців говорив про те, що тиск на Росію потрібно посилювати. Вони розуміють всі загрози з боку Росії. Всі три країни Балтії відкрито говорять, що це російська атака. Також практично у кожному дописі йшлося про те, що потрібно посилювати східний фланг НАТО протиповітряною обороною і деяких дописах йшлося й про посилення України системами ППО", - ", - розповіла Висоцька.
За словами журналістки, жодна з великих країн ЄС та інституцій не відреагували на атаку польської території.
"Власне, поки що очільники великих європейських держав ще не відреагували на цю атаку. Втім, маємо цікава інтрига, адже, скоро має відбутись виступ Урсули фон дер Ляєн з її щорічною доповіддю про стан справ у ЄС. І всі ми очікуємо на її реакцію, чи вона якісь прокоментує цю атаку і вона має щось сказати", - додала вона.
- Оперативне командування Збройних Сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну: російські дрони порушили повітряний простір країни. Нині триває пошук місць, де впали збиті БПЛА.
- Унаслідок російської атаки вночі 10 вересня у селі Люблінського воєводства в Польщі уламки БПЛА впали на житловий будинок, ніхто не постраждав.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.98 Купівля 40.98Продаж 41.46
- EUR Купівля 47.99Продаж 48.64
- Актуальне
- Важливе