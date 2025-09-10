Серед країн ЄС на атаку РФ по Польщі поки відреагували лише Естонія, Латвія та Литва, - кореспондентка Висоцька

Про це в етері Еспресо розповіла кореспондентка Тетяна Висоцька.

"Поки що в Європі на російську атаку безпілотниками Польщі відреагували лише Естонія, Латвія та Литва. Очільники всіх трьох держав відреагували в соціальній мережі X. Звісно, кожен з посадовців говорив про те, що тиск на Росію потрібно посилювати. Вони розуміють всі загрози з боку Росії. Всі три країни Балтії відкрито говорять, що це російська атака. Також практично у кожному дописі йшлося про те, що потрібно посилювати східний фланг НАТО протиповітряною обороною і деяких дописах йшлося й про посилення України системами ППО", - ", - розповіла Висоцька.

За словами журналістки, жодна з великих країн ЄС та інституцій не відреагували на атаку польської території.

"Власне, поки що очільники великих європейських держав ще не відреагували на цю атаку. Втім, маємо цікава інтрига, адже, скоро має відбутись виступ Урсули фон дер Ляєн з її щорічною доповіддю про стан справ у ЄС. І всі ми очікуємо на її реакцію, чи вона якісь прокоментує цю атаку і вона має щось сказати", - додала вона.