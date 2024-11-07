Шмигаль: 98% повісток відправляють людям, які не платять податки та не працюють
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що протягом останніх двох місяців 98% повісток отримали люди, які не платять податки та ніде не працевлаштовані
Про це він заявив на 10-му Київському міжнародному економічному форумі, передає Суспільне.
За словами Шмигаля, в Україні вже діє принцип "Воюй або працюй".
"98% повісток направляються людям, які не платять жодної гривні податків і ніде не зареєстровані як люди, які працюють. За два останні місяці лише 2% повісток було надіслано людям, які працюють", - заявив прем'єр.
Шмигаль заявив, що пріоритет надається людям, які не працюють, і реєстри дають змогу відстежувати, чи платить людина податки, незалежно від того, чи це найнятий працівник, підприємець або самозайнята особа.
"Запровадимо прозорі, чіткі, однозначні й без суб'єктивізму параметри бронювання. Вони не змінять критично наявну постанову, але дадуть можливість чіткіше визначати як критичність підприємств, так і необхідність бронювання тих чи інших працівників", - наголосив він.
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