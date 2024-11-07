Шмигаль: 98% повісток відправляють людям, які не платять податки та не працюють

Про це він заявив на 10-му Київському міжнародному економічному форумі, передає Суспільне.

За словами Шмигаля, в Україні вже діє принцип "Воюй або працюй".

"98% повісток направляються людям, які не платять жодної гривні податків і ніде не зареєстровані як люди, які працюють. За два останні місяці лише 2% повісток було надіслано людям, які працюють", - заявив прем'єр.

Шмигаль заявив, що пріоритет надається людям, які не працюють, і реєстри дають змогу відстежувати, чи платить людина податки, незалежно від того, чи це найнятий працівник, підприємець або самозайнята особа.

"Запровадимо прозорі, чіткі, однозначні й без суб'єктивізму параметри бронювання. Вони не змінять критично наявну постанову, але дадуть можливість чіткіше визначати як критичність підприємств, так і необхідність бронювання тих чи інших працівників", - наголосив він.