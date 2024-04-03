Шмигаль обговорив із президентом Естонії можливість створення спільних оборонних підприємств
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 3 квітня перебуває з робочим візитом в Естонії. Там він зустрівся з президентом Аларом Карісом
Про це очільник уряду повідомив у Telegram.
Шмигаль нагадав, що Каріс був одним із перших, хто відвідав Київщину після її деокупації 2 роки тому. Чиновник зазначив, що Україна й надалі потребує підтримки Естонії у війні проти РФ.
"Україна потребує більше зброї, аби вигнати Росію з усіх наших земель. Цінуємо долучення Естонії до ініціатив з військової підтримки. Ми нарощуємо власне виробництво зброї. У цьому контексті порушили питання створення спільних оборонних підприємств", - написав Шмигаль.
Сторони також обговорити євроінтеграційні та євроатлантичні прагнення Києва та шляхи, якими Естонія може сприяти членству України в ЄС і НАТО.
Перед зустріччю з президентом Естонії Шмигаль також зустрівся з парламентарями Рійгікогу на чолі зі спікером Лаурі Хуссаром. Сторони обговорили співпрацю у кіберсфері, адже Естонія також має досвід відбиття російських кібератак. Також очільник уряду подякував за участь Естонії в чеській ініціативі щодо закупівлі снарядів для України, підтримку санкційних пакетів проти РФ і надання Києву енергетичного обладнання.
- 3 квітня також стало відомо, що інша країна Балтії, Литва, надасть Україні обладнання для теплових електростанцій.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.09 Купівля 39.09Продаж 39.57
- EUR Купівля 42.13Продаж 42.85
- Актуальне
- Важливе