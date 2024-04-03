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Війна з Росією: хроніка
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Шмигаль обговорив із президентом Естонії можливість створення спільних оборонних підприємств

3 квітня, 2024 середа
16:27
Війна з Росією на фото Денис Шмигаль із Аларом Карісом

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 3 квітня перебуває з робочим візитом в Естонії. Там він зустрівся з президентом Аларом Карісом

Про це очільник уряду повідомив у Telegram.

Шмигаль нагадав, що Каріс був одним із перших, хто відвідав Київщину після її деокупації 2 роки тому. Чиновник зазначив, що Україна й надалі потребує підтримки Естонії у війні проти РФ.

"Україна потребує більше зброї, аби вигнати Росію з усіх наших земель. Цінуємо долучення Естонії до ініціатив з військової підтримки. Ми нарощуємо власне виробництво зброї. У цьому контексті порушили питання створення спільних оборонних підприємств", - написав Шмигаль.

Сторони також обговорити євроінтеграційні та євроатлантичні прагнення Києва та шляхи, якими Естонія може сприяти членству України в ЄС і НАТО.

Перед зустріччю з президентом Естонії Шмигаль також зустрівся з парламентарями Рійгікогу на чолі зі спікером Лаурі Хуссаром. Сторони обговорили співпрацю у кіберсфері, адже Естонія також має досвід відбиття російських кібератак. Також очільник уряду подякував за участь Естонії в чеській ініціативі щодо закупівлі снарядів для України, підтримку санкційних пакетів проти РФ і надання Києву енергетичного обладнання.

Теги:
Україна
Естонія
Денис Шмигаль
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