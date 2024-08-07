"Штрафи будуть наприкінці вересня": нардеп Федієнко розповів, хто отримає адмінпокарання за порушення закону про військовий облік

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Раджу громадянам України виконувати вимоги чинного законодавства. У законодавстві чітко вказано, що протягом двох місяців потрібно було звернутись до ТЦК. Тому кожен військовозобовʼязаний громадянин України мав це зробити, а не чекати до останніх днів. Я розумію, що багато хто не хоче бути мобілізованим, але потрібно розуміти, що наша країна перебуває в стані війни. Зараз ніхто штрафи не буде відправляти додому. Штрафи почнуть надходити наприкінці вересня. Зокрема, йдеться про штрафи, які будуть надходити військовозобовʼязаним після того, як ТЦК перевірять відповідну базу "Оберіг", - пояснив Федієнко.

Нардеп наголосив, що документ з додатка "Резерв+" прирівнюється до оригіналу військово-облікових документів.

"Зараз штрафи накладають на тих військовозобов'язаних, які безпосередньо приходять до центру комплектування. Інша справа, коли громадянин приходив до ТЦК й стояв на обліку, оновив свої дані, але, на жаль, не мав при собі оригіналу військово-облікового документа. Якщо ТЦК виписує йому штраф, то варто нагадати, що документ з додатка "Резерв+" прирівнюється до паперового документа і на нього можна посилатись, як на оригінал документа", - додав він.

Що відомо про мобілізацію в Україні

7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.

Верховна Рада України на засіданні 11 квітня ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому. За це віддали свої голоси 283 нардепи. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, а 17 квітня документ опублікували в офіційному парламентському виданні "Голос України". Закон набув чинності 18 травня.

23 квітня закордонні установи тимчасово припинили видачу паспортів чоловікам призовного віку за кордоном. Очільник МЗС Дмитро Кулеба пояснив, що доручив диппредставництвам України за кордоном "вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку".

"Якщо ці люди вважають, що хтось там, далеко на фронті, воює і віддає свої життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, - то так це не працює", - зазначив він.

Міністерство оборони України 18 травня запустило мобільний застосунок Резерв+, через який військовозобов'язані, призовники та резервісти зможуть оновити свої облікові дані.

Міністерство закордонних справ України дало розпорядження закордонним дипломатичним установам із 18 травня відновити прийом заяв на вчинення консульських дій чоловікам призовного віку, призупинений 23 квітня.