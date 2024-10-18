Швейцарія передала ДСНС перший спеціалізований автомобіль для розмінування GCS 200

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий, передає пресслужба ДСНС.

Зазначається, що до кінця 2024 року Україна отримає ще один автомобіль від швейцарських партнерів, а у 2025 році — третій.

"На початку минулого року в системі органів МВС України не було жодної машини механізованого розмінування. Сьогодні, завдяки підтримці міжнародних партнерів, передано вже 68 таких одиниць техніки", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС наголосили, що із початком експлуатації цих машин кількість поранень саперів зменшилась у 5 разів.

"Наш підхід спрямований на те, щоб максимально підвищити безпеку та покращити ефективність процесу розмінування завдяки використанню новітніх технологій. Щиро вдячні нашим швейцарським партнерам за постійну підтримку!" - наголосив Драп'ятий.