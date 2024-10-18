Швейцарія передала ДСНС перший спеціалізований автомобіль для розмінування GCS 200
Уряд Швейцарії передав ДСНС перший із трьох спеціалізованих автомобілів GCS 200 на Конференції з протимінної діяльності в Україні
Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий, передає пресслужба ДСНС.
Зазначається, що до кінця 2024 року Україна отримає ще один автомобіль від швейцарських партнерів, а у 2025 році — третій.
"На початку минулого року в системі органів МВС України не було жодної машини механізованого розмінування. Сьогодні, завдяки підтримці міжнародних партнерів, передано вже 68 таких одиниць техніки", - йдеться у повідомленні.
У ДСНС наголосили, що із початком експлуатації цих машин кількість поранень саперів зменшилась у 5 разів.
"Наш підхід спрямований на те, щоб максимально підвищити безпеку та покращити ефективність процесу розмінування завдяки використанню новітніх технологій. Щиро вдячні нашим швейцарським партнерам за постійну підтримку!" - наголосив Драп'ятий.
- З початку 2024 року Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації 17 зразків техніки для розмінування, 5 з них - українського виробництва.
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