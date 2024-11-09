Сибіга: у 2025 році без належних запобіжних заходів Росія вироблятиме на 30% більше артснарядів, ніж ЄС

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на пресконференції, передає РБК-Україна.

"За даними української розвідки, наступного року, якщо не будуть відповідні реагування чи запобігання, Росія буде спроможна виробляти на 30% більше артилерійських снарядів, ніж усі країни Європейського союзу разом узяті", - сказав він.

Сибіга наголосив, що вже зараз треба стратегічно осмислювати це та стратегічно запобігати. В першу чергу має на увазі так званий тіньовий флот, який навіть зараз допомогає Росії в обхід санкцій продовжувати торгувати енергоносіями та нафтою, додав він.

"Тому дуже важливо, щоб подальші посилення санкційної політики Євросоюзу, наших партнерів, фокусувались також і на цьому аспекті", - резюмував Сибіга.