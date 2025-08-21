"Сигнали з Росії непристойні": Зеленський заявив, що Москва намагається зіскочити з проведення зустрічі щодо врегулювання війни

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

"Є два формати, у яких реально досягти прогресу. Це формати на рівні лідерів. Двосторонній формат – Україна та Росія. І тристоронній – Україна, Сполучені Штати, Росія. Ми обговорювали це у Вашингтоні. Путін говорив про це на дзвінку президенту Трампу. Зараз сигнали з Росії просто, якщо чесно, непристойні. Вони намагаються зіскочити з необхідності проводити зустріч", – підкреслив Зеленський.

Президент також заявив, що Кремль не хоче закінчувати війну та продовжує атаки на Україну.

"І ще й запускають ракети по американському підприємству – як і по багатьох інших абсолютно цивільних наших мішенях. Причому зовсім поруч із кордонами Євросоюзу й НАТО – російський ударний дрон залетів на територію Польщі. Дуже неприємні інциденти з дронами були і на території Литви. Це все не є чимось, знаєте, випадковим. Це нахабність росіян", – продовжив він.

Український лідер наголосив, що для завершення війни потрібно тиснути на РФ, оскільки диктатор Володимир Путін не розуміє нічого, окрім сили й тиску.