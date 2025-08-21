"Сигнали з Росії непристойні": Зеленський заявив, що Москва намагається зіскочити з проведення зустрічі щодо врегулювання війни
Президент Володимир Зеленський після російської атаки на Україну 21 серпня заявив, що Москва намагається зіскочити з проведення зустрічі на рівні лідерів задля закінчення війни
Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.
"Є два формати, у яких реально досягти прогресу. Це формати на рівні лідерів. Двосторонній формат – Україна та Росія. І тристоронній – Україна, Сполучені Штати, Росія. Ми обговорювали це у Вашингтоні. Путін говорив про це на дзвінку президенту Трампу. Зараз сигнали з Росії просто, якщо чесно, непристойні. Вони намагаються зіскочити з необхідності проводити зустріч", – підкреслив Зеленський.
Президент також заявив, що Кремль не хоче закінчувати війну та продовжує атаки на Україну.
"І ще й запускають ракети по американському підприємству – як і по багатьох інших абсолютно цивільних наших мішенях. Причому зовсім поруч із кордонами Євросоюзу й НАТО – російський ударний дрон залетів на територію Польщі. Дуже неприємні інциденти з дронами були і на території Литви. Це все не є чимось, знаєте, випадковим. Це нахабність росіян", – продовжив він.
Український лідер наголосив, що для завершення війни потрібно тиснути на РФ, оскільки диктатор Володимир Путін не розуміє нічого, окрім сили й тиску.
- Уночі 21 серпня російська окупаційна армія здійснила комбіновану атаку на Україну. Вибухи чули у Львові, на Хмельниччині, в Луцьку, у Рівному. В Києві повідомляли про роботу ППО.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.52
- EUR Купівля 47.81Продаж 48.43
- Актуальне
- Важливе