Силам оборони треба протриматись 2, максимум 4 тижні, - військовий експерт Селезньов про ситуацію на Покровському напрямку

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Я сподіваюся, що генерал Буданов не помиляється, а значить до початку жовтня у ворога будуть вичерпані усі його ресурси, і він буде змушений брати оперативну паузу. Якщо це так, то фактично 2, максимум 4 тижні - цей проміжок часу треба протриматися нашим оборонцям не лише на Покровському напрямку, а й на деяких інших ділянках, де ворог останнім часом активізував свої зусилля. Тому очевидно, що факт ресурсів залишається ключовим і тут, я думаю, нам варто звернути увагу на завтрашній день. Подивимось, що за підсумками наступного Рамштайну отримає українська армія, бо насправді ресурси: зброя, боєприпаси до тієї зброї, обладнання, устаткування техніка - все це надзвичайно важливий фактор, який впливає на подальший перебіг ситуації", - наголосив він.

Військовий експерт зауважив, що наразі ворог призупинив наступн на Покровськ, але посилюється на флангах.

"Допокищо ми бачимо, що ворог на Покровському напрямку зупинив просування у бік цього населеного пункту, але посилює свої фланги для того, щоб не допустити прориву цієї ділянки фронту в рамках вже контрнаступальних дій українського війська. В будь-якому разі ситуація дуже динамічна і те, що ця ситуація знаходиться під постійним контролем українського головкома Сирського - це чудово. Значить, ми маємо змогу гнучко, оперативно реагувати на всі виклики, які трапляються на цій ділянці фронту І сподіваюсь, що ми маємо певну кількість ресурсів, для того, щоб бодай стабілізувати ситуацію тут", - додав він.