Зеленський планує особисто приїхати на засідання "Рамштайну", – Spiegel

Про це повідомляє німецька газета Spiegel.

Джерела видання у Берліні розповіли, що Зеленський своїм візитом на зустріч міністрів оборони держав, що підтримують Україну, хоче описати всю серйозність ситуації. Президент також хоче попросити свіжих поставок зброї для своєї армії, зокрема ракет великої дальності та додаткової системи протиповітряної оборони.

Зазначається, що незвичайним також стане візит на "Рамштайн" міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.

"Від початку війни міністри регулярно зустрічалися в Рамштайні, де з військовими обговорювалися спільні зусилля щодо якнайкращого оснащення України військовою технікою. Поки що в Рамштайні панувала більш робоча атмосфера, але візит Зеленського, швидше за все, зробить це призначення політичним", - пише Spiegel.

Також за інформацією видання, міністр оборони України Рустем Умеров, який протягом кількох днів перебуває в промотурі з союзниками Києва, зустрінеться з Пісторіусом у Берліні, і головна увага, ймовірно, буде зосереджена на питанні, чи зможе Німеччина зібрати додаткові пакети озброєнь на найближчі місяці, попри жорстку бюджетну ситуацію в країні.