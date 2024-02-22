Сили оборони отримали нові бронетранспортери для евакуації з поля бою
Сили оборони України отримали десятки нових бронетранспортерів M113, обладнаних для евакуації поранених із поля бою
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
"Десятки цих евакуаційних бронемашин уже прибули до України. Ще кілька сотень очікуються найближчим часом", - написав він.
Міністр зазначив, що техніка на гусеничному ходу має значно вищу прохідність, тому в умовах бездоріжжя саме вона потрібна війську найбільше.
"Бронемашини для евакуації поранених передаємо у бойові підрозділи вже зараз", - додав Умєров і подякував партнерам за підтримку ЗСУ.
Довідка: Бронетранспортер M113 — одна з найрозповсюдженіших бойових машин у світі, на озброєнні перебуває з 1960 року. Виробник — американська компанія BAE Systems.
Вага цього бронетранспортера — 11 440 кг, розрахована на двох членів екіпажу та 11 пасажирів. Потужність двигуна М113 — 265 к.с., швидкість — 61 км/г, операційна дальність — 483 км, довжина — 4,8 м, ширина — 2,5 м, висота — 2,2 м. Броня забезпечує круговий захист від куль калібру 7,62, лобова частина — 12,7.
- Раніше стало відомо, що Болгарія затримує постачання 100 бронетранспортерів Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.35 Купівля 38.35Продаж 38.85
- EUR Купівля 41.43Продаж 42.21
- Актуальне
- Важливе