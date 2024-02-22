Сили оборони отримали нові бронетранспортери для евакуації з поля бою

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

"Десятки цих евакуаційних бронемашин уже прибули до України. Ще кілька сотень очікуються найближчим часом", - написав він.

Міністр зазначив, що техніка на гусеничному ходу має значно вищу прохідність, тому в умовах бездоріжжя саме вона потрібна війську найбільше.

"Бронемашини для евакуації поранених передаємо у бойові підрозділи вже зараз", - додав Умєров і подякував партнерам за підтримку ЗСУ.

Довідка: Бронетранспортер M113 — одна з найрозповсюдженіших бойових машин у світі, на озброєнні перебуває з 1960 року. Виробник — американська компанія BAE Systems.

Вага цього бронетранспортера — 11 440 кг, розрахована на двох членів екіпажу та 11 пасажирів. Потужність двигуна М113 — 265 к.с., швидкість — 61 км/г, операційна дальність — 483 км, довжина — 4,8 м, ширина — 2,5 м, висота — 2,2 м. Броня забезпечує круговий захист від куль калібру 7,62, лобова частина — 12,7.