Болгарія затримує постачання 100 бронетранспортерів Україні. Причина

Про це інформує Euractiv, посилаючись на депутатів керівної партії Болгарії.

"Болгарія може допомогти, але це не відбувається необхідними темпами, і я сподіваюся, що ситуація покращиться. Ми проголосували за рішення про бронетранспортери майже три місяці тому, але за три місяці ми не можемо перевезти сотню БТРів з Софії до Русе (місто на річці Дунай на північному сході Болгарії)", - сказав депутат парламенту Мірчев.

За словами міністра оборони Болгарії Тодора Тагарева, затримка з постачанням сталася через те, що країна уточнювала, чи можуть союзники по НАТО профінансувати транспортування БТРів.

"Це не елементарна транспортна операція, у ній має бути задіяна велика кількість потягів", - сказав Тагарев.

Видання звернулося до болгарського оборонного відомства з проханням назвати причини, чому поставка БТРів ще не відбулася, проте відповіді не отримало.

Військова допомога від Болгарії

11 квітня 2023 року у міноборони Болгарії підтвердили факт переговорів про передачу Україні винищувачів МіГ-29 за умови отримання від західних партнерів більш сучасних бойових літаків.

6 червня 2023 року міністр оборони Тодор Тагарев заявив, що новий уряд Болгарії готовий надавати військову допомогу Україні. Проте згодом президент Болгарії Румен Радев сказав, що участь у наданні Україні боєприпасів буде помилкою.

Уряд Болгарії анонсував новий пакет допомоги 21 червня 2023 року – до нього увійшли зброя та боєприпаси, які є на складах Болгарії - їх не потрібно закуповувати.

27 червня 2023 року Рада міністрів Республіки Болгарія ухвалила новий пакет військової та військово-технічної допомоги Україні.

14 липня 2023 року Болгарія вперше офіційно оголосила про передачу важкого озброєння Україні. Це найбільший одноразовий пакет військової допомоги від країни.

Парламент Болгарії 21 липня 2023 року після довгих дебатів підтримав постачання Україні партії бронетранспортерів зі складів МВС. 3 лютого стало відомо про початок процесу передачі.