Болгарія почала передачу Україні 100 БТР зі складів МВС
Болгарія почала передачу Україні 100 бронетранспортерів, про поставку яких було ухвалено рішення у липні минулого року
Про це повідомив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєву фейсбуці.
"Операція триває. Міністерство оборони підтримує процес надання України БТР МВС", – написав він.
Військова допомога від Болгарії
11 квітня у міноборони Болгарії підтвердили факт переговорів про передачу Україні винищувачів МіГ-29 за умови отримання від західних партнерів більш сучасних бойових літаків.
6 червня міністр оборони Тодор Тагарев заявив, що новий уряд Болгарії готовий надавати військову допомогу Україні. Проте 20 червня президент Болгарії Румен Радев сказав, що участь у наданні Україні боєприпасів буде помилкою.
Уряд Болгарії анонсував новий пакет допомоги 21 червня – до нього увійдуть зброя та боєприпаси, які є на складах Болгарії і їх не потрібно закуповувати.
27 червня Рада міністрів Республіки Болгарія ухвалила новий пакет військової та військово-технічної допомоги Україні.
14 липня Болгарія вперше офіційно оголосила про передачу важкого озброєння Україні. Це найбільший одноразовий пакет військової допомоги від країни.
Парламент Болгарії 21 липня після довгих дебатів підтримав постачання Україні партії бронетранспортерів зі складів МВС.
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