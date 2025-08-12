Сили оборони: РФ активізувала атаки на Куп'янщині і поблизу адмінкордону з Дніпропетровською областю

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

За його словами, на Куп’янському напрямку спостерігається сильний тиск по всій лінії фронту — ворог підтягує підкріплення й намагається скористатися останнім місяцем літа для активних наступальних дій.

Схожа ситуація й на Новопавлівському напрямку — зокрема поблизу адміністративної межі з Дніпропетровщиною, де російські спроби прориву наразі були невдалими, але атаки тривають.

Трегубов підсумував, що загалом по всій зоні відповідальності ОСУВ "Дніпро" окупанти діють максимально активно, "полізли як в останню мить".