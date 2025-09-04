Сили оборони створюють ешелоновану систему протидії "шахедам" і "гераням" РФ, - Сирський

Про це головком написав у telegram.

"Ми створюємо ешелоновану систему протидії ворожим "шахедам" та "гераням". Наше спільне завдання – формувати більше таких екіпажів, навчати більше операторів-винищувачів, забезпечувати для них більше ефективних засобів ураження та РЛС", – поінформував він.

Під час наради Сирський заслухав доповіді про ефективність виконання завдань підрозділами БПЛА-перехоплювачів; стан та перспективи забезпечення підрозділів різними типами дронів зокрема.

"Напрямок ППО пріоритетний і для держави, і для Збройних Сил, і для мене особисто як головнокомандувача. Адже від результативності нашої системи "антишахедів", від надійності протиракетної оборони залежить безпека українського тилу. Тому – продовжуємо відбір особового складу для комплектування екіпажів БПЛА-перехоплювачів, формуємо нові штатні підрозділи", – резюмував головномандувач Збройних сил.