Сили оборони створюють ешелоновану систему протидії "шахедам" і "гераням" РФ, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що наразі в Україні створюють ешелоновану систему протидії російським "шахедам" та "гераням". Сьогодні він провів нараду щодо цього сегменту протиповітряної оборони
Про це головком написав у telegram.
"Ми створюємо ешелоновану систему протидії ворожим "шахедам" та "гераням". Наше спільне завдання – формувати більше таких екіпажів, навчати більше операторів-винищувачів, забезпечувати для них більше ефективних засобів ураження та РЛС", – поінформував він.
Під час наради Сирський заслухав доповіді про ефективність виконання завдань підрозділами БПЛА-перехоплювачів; стан та перспективи забезпечення підрозділів різними типами дронів зокрема.
"Напрямок ППО пріоритетний і для держави, і для Збройних Сил, і для мене особисто як головнокомандувача. Адже від результативності нашої системи "антишахедів", від надійності протиракетної оборони залежить безпека українського тилу. Тому – продовжуємо відбір особового складу для комплектування екіпажів БПЛА-перехоплювачів, формуємо нові штатні підрозділи", – резюмував головномандувач Збройних сил.
- Президент Володимир Зеленський та лідери держав Коаліції охочих 4 вересня провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом: Україна запропонувала США спеціальний формат для захисту неба.
