Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Сили оборони укріплюють позиції на Харківщині: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки

Сили оборони укріплюють позиції на Харківщині: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки

29 травня, 2024 середа
11:39
Війна з Росією ЗСУ

Протягом минулої доби на фронті між двома арміями відбулося 139 бойових зіткнень. Найгарячішим напрямком залишається Покровський

Зміст

Про це повідомляє 29 травня Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля в Таврійському, Донецькому та Слобожанському операційних районах. Уже сьогодні відбулося 28 бойових зіткнень.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку від початку доби українські війська відбили дві атаки противника у районі Липців, одне з них триває досі. Підрозділи наших військ проводять заходи з укріплення оборони. 

За уточненими даними за минулу добу на цьому напрямку ворог втратив 195 осіб. Також знищено танк окупантів, сім артилерійських систем, одну РСЗВ, 13 автомобілів та п’ять одиниць спеціальної техніки. Крім того, пошкоджено два танки, три артилерійських системи, вісім автомобілів та чотири одиниці спеціальної техніки. 

На Куп’янському напрямку від початку доби відбито атаку в районі Степової Новоселівки. Ще одне бойове зіткнення триває біля Петропавлівки. 

На Сіверському напрямку одну атаку російських загарбників українські воїни відбили неподалік села Виїмка.
 
На Краматорському напрямку від початку доби противник уже два рази намагався витіснити наших воїнів з позицій. Штурмові дії ворог безуспішно проводив у районах Іванівського та Кліщіївки. 

Як і минулої доби, найбільше напруженою ситуація залишається на Покровському напрямку. Зараз там триває вісім бойових зіткнень. З найбільшою інтенсивністю ворог діє поблизу Новоселівки Першої. Ще два ворожі штурми відбито, зокрема, в районі Яснобродівки. Сили оборони проводять заходи стабілізації обстановки на даному напрямку.

За уточненими даними за минулу добу на Покровському напрямку російський агресор втратив 394 особи. Також знищено 15 бойових броньованих машин, п’ять автомобілів та три ворожих склади. Крім того, пошкоджено ворожий танк, шість бойових броньованих машин і девʼять артсистем. 

На Курахівському напрямку одну атаку неподалік Красногорвіки вже відбито. Противник успіху не мав. Втрати загарбників уточнюються. 

Від початку доби на Времівському напрямку відбулося одне бойове зіткнення в районі Малих Щербаків.  

На Придніпровському напрямку ворог сьогодні активних наступальних дій не проводив.

  • У ніч проти 29 травня російська армія запустила по території України ударні безпілотники з півдня. Оборонцям неба вдалося знищити майже усі ворожі повітряні цілі у трьох областях.
Теги:
Україна
Росія
зброя
ППО
російська армія
Луганщина
Сумщина
ЗСУ
Херсонщина
Чернігівщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
безпілотник
Запорізька область
Харківщина
ракетний удар
втрати окупантів
Вбиті росіяни
Читайте також:
28 травня, 2024 вiвторок
Влада "порізала" виплати майже всім категоріям внутрішніх переселенців, - голова Асоціації молодих ВПО України
Маріуполь
28 травня, 2024 вiвторок
"В Маріуполі серед цивільних зріє бунт": Андрющенко розповів деталі
Микола Савельєв
Автор Микола Савельєв
28 травня, 2024 вiвторок
Дуче Путін! Світ втомився: до вас вже їдуть "хлопчики"!
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.33
    Купівля 40.33
    Продаж 40.96
  • EUR
    Купівля 43.72
    Продаж 44.57
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
29 травня
13:06
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі (праворуч)
Стало відомо, коли відбудеться бій-реванш між Усиком та Ф'юрі
12:59
У Києві затримали чоловіка, який влаштував стрілянину на ринку
12:54
Воллі Адейємо
До України прибув заступник міністра фінансів США Воллі Адейємо
12:49
польща кордон
Після нападів на прикордонників Туск заявив про відновлення буферної зони на кордоні Польщі з Білоруссю
12:45
Оновлено
Зірка "Усі жінки — відьми" Алісса Мілано та володарка "Оскарів" Гіларі Свенк стали амбасадорками UNITED24
12:37
фейкові новини, fake news
"Україна є лише зручним хостом, лабораторією для зброї НАТО і джерелом "людських ресурсів": фейки та маніпуляції світових ЗМІ за 29 травня
12:36
Удар по Селидовому
РФ 28 травня атакувала Селидове: під завалами знайшли фрагменти тіл батька та сина
12:31
Дантес презентував пісню "Дура" про романтизацію абʼюзивних стосунків
12:28
табір для російських війсковополонених
"Центр-3": в Україні відкрили новий табір утримання російських військовополонених
12:17
"Отримайте виплату від польських партнерів": у кіберполіції повідомили про нову шахрайську схему
12:13
знищений російський танк Т-72
Другий рік поспіль: британська розвідка пояснила, чому РФ може скасувати Армійські міжнародні ігри
12:08
Огляд
світ, міжнародний огляд
Глава НАТО і західні лідери закликають США дозволити Україні завдавати ударів по Росії, а українські діти намагаються адаптуватися, щоб пережити російське вторгнення. Акценти світових ЗМІ 29 травня
12:06
OPINION
Євген Магда
Безугла розлюбила Сирського. Тепер тягне на Головкома Мойсюка
12:04
На фото: Кадр з фільму "Ножі наголо: Скляна цибуля"
Netflix зніме третю частину фільмів "Ножі наголо" з Деніелом Крейгом та оголосив акторів
11:54
газ
Німеччина та Чехія хочуть ініціювати повну відмову ЄС від російських енергоносіїв, - Reuters
11:54
дощь, гроза, парасоля, негода
Зливи та грози: Наталка Діденко розповіла прогноз погоди на 30 травня
11:47
Протичовновий корабель, катери та посилена активність росіян: партизани розвідали бухту в Севастополі
11:34
Електроенергія
В трьох областях нові відключення через РФ: ситуація в енергосистемі на 29 травня
11:30
Ексклюзив
На фото Збройні сили України
Ворог, ймовірно, продовжить спроби просуватися, створюючи умови для наближення до Харкова - Згурець
11:25
суд обирає запобіжний захід у справі про вбивство підлітка у фунікулері
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: справу скерували до суду
11:18
Російський обстріл, вибух, Сумщина
РФ зранку атакувала Краснопілля на Сумщині: двоє загиблих
11:14
Швеція
Швеція представила найбільший пакет допомоги Україні: там будуть літаки
11:14
Понад 10000 журналістів отримали акредитацію працювати в зоні бойових дій
У Росії заявили про поранення пропагандистського телеоператора у Вовчанську
11:10
Огляд
Карта. Авдіївка_2905
Карта бойових дій за період 22-28 травня: росіяни вийшли на пік своїх наступів і "захопили" низку сіл
10:45
Саміт ЄС, Емманюель Макрон
"Я повністю готовий визнати Палестинську державу": Макрон назвав умови
10:38
ДБР викрило працівників виправної колонії на Полтавщині, які катували в'язнів
10:36
Україна_Польща
У міноборони Польщі заявили, що не проти використання Україною західної зброї для ударів по Росії
10:34
кадр з фільму "Коли ти вийдеш заміж"
Вийшов тизер спільного фільму України, Хорватії, Словаччини і Латвії із зірками "Спіймати Кайдаша"
10:33
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 29 травня: скільки коштують долар та євро
10:30
Ексклюзив
Польські F-16 та МіГ-29 у одному строю
Перші F-16 від Бельгії можуть з'явитися в Україні наступного місяця, - Згурець
10:07
OPINION
Юрій Богданов
Про Латиніну і всіх інших
10:07
Rheinmetall
Rheinmetall отримав замовлення на сотні тисяч боєприпасів для ППО Skynex від однієї з країн ЄС
09:34
Олександр Сирський, ЗСУ, Сухопутні війська
"Протягом тридцяти років понад 44 тис. українських воїнів пройшли через міжнародні миротворчі місії": Сирський привітав воїнів-миротворців
09:34
смертна кара
Кількість випадків смертної кари у світі за рік зросла на третину, - Amnesty International
09:26
Білий Дім
Відсоток зброї РФ з американськими компонентами є неприйнятно високим, - Білий дім
08:50
Ексклюзив
на фото: ЗСУ
У росіян на лівобережжі Херсонщини істерика, - журналістка Вірлич
08:44
Грузія протести
У Грузії проведуть новий масштабний мітинг проти закону про "іноагентів"
08:41
На фото: Олег Сенцов
Новий фільм Олега Сенцова покажуть на кінофестивалі у Карлових Варах
08:37
Снаряди 155 мм калібру
У ЄС сподіваються передати Україні півмільйона артснарядів до кінця року
08:09
Atlas Weekend
У Київ повертається Atlas Weekend: коли відбудеться та хто виступатиме
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV