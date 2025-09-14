Сили оборони вночі ліквідували 52 ворожих безпілотники

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

У ніч на 14 вересня (із 21.00 13 вересня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23, та 58-ма ударними БПЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., понад 25 із них – шахеди.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 52 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання ракети та 6 ударних БПЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Уранці ворог атакує новою хвилею БПЛА із північно-східного напрямку.