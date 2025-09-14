Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Сили оборони вночі ліквідували 52 ворожих безпілотники

Сили оборони вночі ліквідували 52 ворожих безпілотники

Ксенія Золотова
14 вересня, 2025 неділя
09:23
Війна з Росією ППО

У ніч на 14 вересня Сили оборони України знищили 52 ворожі БПЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни

Зміст

Про це повідомляють  Повітряні Сили ЗСУ.

У ніч на 14 вересня (із 21.00 13 вересня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23, та 58-ма ударними БПЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., понад 25 із них – шахеди.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 52 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання ракети та 6 ударних БПЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Уранці ворог атакує новою хвилею БПЛА із північно-східного напрямку.

  • Вдень і вночі 13 вересня російська армія запустила по території України "шахеди".
Теги:
Новини
Україна
ППО
ЗСУ
безпілотник
2025, неділя
14 вересня
09:19
Оновлено
Сили оборони уразили один із найбільших нафтопереробних заводів Росії в Ленінградській області
09:13
Сауь Альварес і Теренс Кроуфорд (ліворуч)
Кроуфорд переміг Канело й став першим в історії абсолютним чемпіоном в трьох дивізіонах
08:21
Атеш заявив про диверсію на залізниці в Карачаєво-Черкеській Республіці РФ
08:13
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті відбулось 184 бої: з них 52 - на Покровському напрямку
08:06
Оновлено
вибух, ракетна атака
Унаслідок вибуху на залізниці в Орловській області загинули троє росгвардійців, затримується рух поїздів
07:44
Блокування інтернет
FT: удари українських дронів по Росії спричинили масштабні перебої інтернету
07:32
вибух, ракетна атака
Нічні вибухи на Київщині: є постраждалі, тривога не оголошувалась, Укрзалізниця змінює маршрути
07:16
ВМС уразили в Криму комунікаційний вузол Чорноморського флоту Росії
07:09
втрати окупантів
За добу армія РФ втратила 880 військових, 3 танки і 42 артсистеми
06:09
OPINION
Що твориться з цінами
01:07
На фото: Олег Сенцов
Олег Сенцов став комбатом і пояснив, що потрібно для перемоги України
00:29
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
Росія атакувала Україну дронами у ніч на 14 вересня
00:26
Росіяни направляють студентів із фейкових вишів з ТОТ на "практику" до військових заводів РФ, - ЦНС
00:21
У Грузії затримали двох українців, які нібито перевозили гексоген
У Грузії затримали двох українців, які нібито перевозили гексоген: що це за історія
2025, субота
13 вересня
23:35
"Птахи Мадяра" знищили унікальний російський дрон Orion
23:20
У білоруському Гродно помітили російський БТР з новим тактичним знаком
У Білорусі помітили російський БТР з новим тактичним знаком, - соцмережі
22:44
Ексклюзив
Віталій Портников
Трамп і Путін могли домовитися, що перетворять Білорусь на вікно для співробітництва, - Портников
22:35
Кіт Келлог
"Він посилає чіткий сигнал і очікує відповіді": Келлог порівняв Путіна з Гітлером
22:20
Один з ОТРК "Іскандер" на трасі у Калінінградській області РФ (13.09.205)
На навчаннях росіяни поставили "Іскандери" на трасі у Калінінградській області РФ й розгорнули їх в бік Варшави та Любліна, - ЗМІ
21:59
Марко Рубіо
"Призведе до значної ескалації": Рубіо заявив, що США зроблять висновки, якщо виявиться, що РФ навмисно запустила дрони по Польщі
20:56
Оновлено
атака дронами, шахед, герань
Російський безпілотник залетів до Румунії, була загроза для Польщі: як там відреагували
20:50
на фото президент України Володимир Зеленський
Зеленський: якщо Захід скоординовано не посилить тиск на економіку РФ, Європа дочекається десятки "шахедів" та балістику
20:26
Оновлено
Вибух після удару безпілотником по НПЗ в Уфі (Башкортостан, РФ)
БПЛА поцілили по російському НПЗ в Уфі, що за 1 350 км від України. Джерела кажуть, що це дрони ГУР
20:23
Ексклюзив
замах на Трампа
Трампа двічі намагались вбити, але рука Божа продовжує бути над його життям, - пастор і політик Бернс
20:20
Ексклюзив
"Було б дивно голосувати проти": сходознавець про підтримку Україною резолюції ООН щодо Палестини
20:10
OPINION
Історія нескорених: бій УПА з німцями за Загорівський монастир
20:03
Оновлено
"Рух" - "Епіцентр" 0:1
"Шахтар" не дав ради "Металісту 1925", а "Динамо" не впоралося з "Оболонню". "Епіцентр" вперше переміг у Прем'єр-лізі: результати та розклад матчів 5-го туру УПЛ
19:58
Економіка рф
Російський бізнес планує масштабні скорочення через спад економіки, - розвідка
19:10
Українець у США виростив соняшник заввишки 10,9 м: його досягнення занесли до Книги рекордів Гіннеса
19:00
Огляд
Сквер Вільної України Краків
Новий закон про допомогу українським біженцям у Польщі: як зміняться умови виплат
19:00
Огляд
New York Times попереджає про можливу радіаційну небезпеку у Харкові через російські ракети, а у науковій установі просять зберігати спокій
18:59
Ексклюзив
Виконавча директорка Української Кіноакадемії Анна Мачух відкриває "Золоту Дзигу - 2025"
"Золота дзиґа - 2025": хто цьогоріч отримав національну кінопремію
18:56
Ексклюзив
Україна Польща
Дрони РФ в Польщі зближують Варшаву та Київ, - журналіст Хотин
18:21
Зеленський
"Росіяни в дезінформації набагато кращі, ніж на полі бою": Зеленський спростував повідомлення про просування РФ на сході
18:03
Китай
Технологічний розвиток Китаю загрожує Заходу та Україні безробіттям й тотальним стеженням, - "Дзеркало тижня"
17:43
Невідомі зрізали хрест із головного купола храму УГКЦ Успіння Пресвятої Богородиці в польському Легниці напередодні великого християнського свята
17:15
У Києві готують проросійські "мітинги" біля урядових будівель, - ДС
16:56
Напідпитку скоїла наїзд на військовослужбовицю й втекла: поліція Києва затримала водійку
16:34
Борис Джонсон
Борис Джонсон вперше прибув до Одеси. Разом з мільярдером, бароном Ешкрофтом
16:32
Ексклюзив
Олександр Лукашенко
Ті, хто відмовився від депортації з Білорусі, знову зникли: Кабанчук про білоруських політв'язнів, яких звільнив Лукашенко
Більше новин
