Сили оборони вночі ліквідували 52 ворожих безпілотники
У ніч на 14 вересня Сили оборони України знищили 52 ворожі БПЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
У ніч на 14 вересня (із 21.00 13 вересня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23, та 58-ма ударними БПЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., понад 25 із них – шахеди.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 52 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Зафіксовано влучання ракети та 6 ударних БПЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
Уранці ворог атакує новою хвилею БПЛА із північно-східного напрямку.
- Вдень і вночі 13 вересня російська армія запустила по території України "шахеди".
