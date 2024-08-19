Сили оборони вночі знищили усі 11 "шахедів", якими РФ атакувала Україну
У ніч проти понеділка, 19 серпня, російські окупанти запустили для удару по Україні ударні безпілотники. Усі їх вдалося збити силам протиповітряної оборони
Про це інформує командувач ПС ЗСУ Микола Олещук.
Зазначається, що цієї ночі російські окупанти завдали удару 11-ма ударними БПЛА типу Shahed, запущених із Курського напрямку та Приморсько-Ахтарська, що у РФ.
У результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами, авіацією та засобами РЕБ Повітряних сил усі ворожі дрони було збито у Миколаївській, Черкаській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Донецькій областях.
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Увечері 18 серпня російська окупаційна армія запустила по території України безпілотники. У Київській області працювала ППО.
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