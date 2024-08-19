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Сили оборони вночі знищили усі 11 "шахедів", якими РФ атакувала Україну

Світлана Кравченко
19 серпня, 2024 понедiлок
07:15
Війна з Росією ппо

У ніч проти понеділка, 19 серпня, російські окупанти запустили для удару по Україні ударні безпілотники. Усі їх вдалося збити силам протиповітряної оборони

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Про це інформує командувач ПС ЗСУ Микола Олещук.

Зазначається, що цієї ночі російські окупанти завдали удару 11-ма ударними БПЛА типу Shahed, запущених із Курського напрямку та Приморсько-Ахтарська, що у РФ.

У результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами, авіацією та засобами РЕБ Повітряних сил усі ворожі дрони було збито у Миколаївській, Черкаській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Донецькій областях.  

  • Увечері 18 серпня російська окупаційна армія запустила по території України безпілотники. У Київській області працювала ППО.

Теги:
Україна
Росія
ППО
окупанти
безпілотник
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