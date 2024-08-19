Сили оборони вночі знищили усі 11 "шахедів", якими РФ атакувала Україну

Про це інформує командувач ПС ЗСУ Микола Олещук.

Зазначається, що цієї ночі російські окупанти завдали удару 11-ма ударними БПЛА типу Shahed, запущених із Курського напрямку та Приморсько-Ахтарська, що у РФ.



У результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами, авіацією та засобами РЕБ Повітряних сил усі ворожі дрони було збито у Миколаївській, Черкаській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Донецькій областях.