Сили оборони з початку року знищили понад 10 тис. артсистем РФ, вартістю у $8 млрд

Про це повідомило Міністерство оборони.

За словами відомства, для армії РФ "найчорнішим днем" стало 22 вересня, коли українці, за інформацією Генштабу ЗСУ, знищили 81 артсистему окупантів.

У Міноборони пояснили, що один ворожий артилерійський дивізіон - це 18 артилерійських стволів, артбригада – 72 артустановки. Тож Сили оборони з початку 2024 року по 1 жовтня знищили умовно 144 ворожі артбригади.

"Вартість знищеної цьогоріч російської техніки – щонайменше 8 млрд доларів США. Це приблизна цифра, яка ґрунтується на інформації з відкритих джерел і середніх цінах на озброєння та військову техніку (ОВТ) на світовому ринку. Таким чином, знищені або виведені з ладу без перспективи відновлення ворожі САУ, гаубиці та гармати – можливо, найдорожчий металобрухт у світі", - підкреслюють у повідомленні.

Також в оборонному відомстві додають, що за $8 млрд, які РФ витратила на артсистеми, окупанти могли б побудувати 13 сучасних спортивних арен або 18 об’єктів охорони здоров’я, оснащених найкращими зразками лікувально-діагностичної апаратури.