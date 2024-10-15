Сили оборони з початку року знищили понад 10 тис. артсистем РФ, вартістю у $8 млрд
Сили оборони України з 1 січня 2024 року по 1 жовтня ліквідували 10 373 артилерійських систем росіян, а саме САУ, гаубиць і гармат. Такі втрати коштували ворогу щонайменше $8 млрд
Про це повідомило Міністерство оборони.
За словами відомства, для армії РФ "найчорнішим днем" стало 22 вересня, коли українці, за інформацією Генштабу ЗСУ, знищили 81 артсистему окупантів.
У Міноборони пояснили, що один ворожий артилерійський дивізіон - це 18 артилерійських стволів, артбригада – 72 артустановки. Тож Сили оборони з початку 2024 року по 1 жовтня знищили умовно 144 ворожі артбригади.
"Вартість знищеної цьогоріч російської техніки – щонайменше 8 млрд доларів США. Це приблизна цифра, яка ґрунтується на інформації з відкритих джерел і середніх цінах на озброєння та військову техніку (ОВТ) на світовому ринку. Таким чином, знищені або виведені з ладу без перспективи відновлення ворожі САУ, гаубиці та гармати – можливо, найдорожчий металобрухт у світі", - підкреслюють у повідомленні.
Також в оборонному відомстві додають, що за $8 млрд, які РФ витратила на артсистеми, окупанти могли б побудувати 13 сучасних спортивних арен або 18 об’єктів охорони здоров’я, оснащених найкращими зразками лікувально-діагностичної апаратури.
- Станом на 14 жовтня з початку повномасштабного вторгнення втрати російської армії сягнули понад 670 тис. військових. Також ворог втратив 17 тис. БПЛА і майже 9 тис. танків.
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