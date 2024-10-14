Армія РФ з початку повномасштабного вторгнення втратила понад 670 тис. військових
З початку повномасштабного вторгнення втрати російської армії сягнули понад 670 тис. військових. Також ворог втратив 17 тис. БПЛА і майже 9 тис. танків
Зміст
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 670 190 (+1260) осіб,
- танків ‒ 8975 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17 895 (+19) од,
- артилерійських систем – 19 421 (+11) од,
- РСЗВ – 1231 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 978 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 009 (+17),
- крилаті ракети ‒ 2619 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26 622 (+38) од,
- спеціальна техніка ‒ 3437 (+2) од.
Дані уточнюються.
- Від початку доби, 13 жовтня, на російсько-українському фронті відбулося 105 бойових зіткнень. "Найгарячішою" сьогодні залишалася ситуація на Курахівському напрямку. Також ворог активно діяв на Лиманському, Покровському та Куп’янському напрямках.
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+8°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.05 Купівля 41.05Продаж 41.49
- EUR Купівля 44.94Продаж 45.58
- Актуальне
- Важливе
2024, понедiлок
14 жовтня
08:00
Ексклюзив
Важка ситуація в медицині, лікарів немає: журналістка Вірлич про ситуацію на окупованій Херсонщині
07:58
Байден заявив, що США готові до переговорів з Росією, Китаєм і КНДР для зменшення ядерної загрози
07:36
Оновлено
Китай розпочав навчання поблизу Тайваню: влада острова фіксує активність літаків і кораблів Пекіну
07:08
"Є дуже погані люди": Трамп запропонував розгорнути військових у день виборів, аби запобігти заворушенням
06:28
"Не є частиною більшої наступальної операції": в ISW оцінили дії росіян на межі Донецької та Запорізької областей
01:04
Поліція Каліфорнії затримала чоловіка з Лас-Вегасу, що, можливо, готував третій замах на Трампа
2024, неділя
13 жовтня
22:40
Парламентські вибори у Литві: найбільше голосів набирають опозиційні соціал-демократи та популісти
22:26
Ексклюзив
В США може виникнути більш напружена ситуація, ніж після виборів 2020-го року, - професор Айзенберг
22:14
Оновлено
Після концерту ОЕ у столичному Палаці спорту ТЦК з поліцією перевіряли документи у чоловіків: як відреагував Вакарчук, що каже влада, опозиція і військові
22:13
Може перехоплювати цілі поза атмосферою: США розгорнуть протиракетний комплекс THAAD в Ізраїлі
21:51
Ексклюзив
"Наші очікування перебільшені": аналітик Горбач про сподівання на запрошення України в НАТО від Байдена
21:31
Огляд
Удар по нафтобазі в окупованій Феодосії, безпілотники над різними частинами РФ та бавовна на військовому аеродромі "Ханська" в Адигеї: де в росіян вибухало та палало цього тижня
21:28
Командир роти ударних дронів Левітас: операторів БПЛА постійно не вистачає, часу на ротації немає
19:52
ТЦК про перевірку документів після концерту ОЕ: ми ні з ким не конфліктували, порушників затримувала Нацполіція