Армія РФ за добу війни в Україні втратила 10 танків, 30 артсистем і 840 окупантів

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу 19 березня.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.03.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 432 390 (+840) осіб,

танків ‒ 6819 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 13 049 (+35) од,

артилерійських систем – 10 698 (+30) од,

РСЗВ – 1017 (+0) од,

засоби ППО ‒ 721 (+1) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8318 (+10) од,

крилаті ракети ‒ 1922 (+0) од,

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 14 191 (+50) од,

спеціальна техніка ‒ 1735 (+4) од.

Ситуація на фронті: Сили оборони за добу відбили 60 атак росіян, найбільше - на Новопавлівському напрямку

Як повідомляється у звіті Генштабу, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.



На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.



На Куп’янському напрямку ворог здійснив 3 безуспішних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 4 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 7 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 9 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.



На Оріхівському напрямку ворог 9 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.



На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснено 3 штурми позицій наших військ.



Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Росія обстріляла Україну ракетами, артилерією й авіацією: ЗСУ уразили райони скупчення окупантів

Так, авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 засобу ППО противника.

Водночас ворог загалом завдав 7 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 110 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Велика Писарівка, Лукашівка, Пономаренки Сумської області; Роздолівка, Семенівка, Олександропіль, Очеретине, Новобахмутівка, Красногорівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Старомайорське, Урожайне Донецької області; Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.