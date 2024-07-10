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Війна з Росією: хроніка
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Сили оборони за добу відбили атаки росіян на 12 напрямках фронту, найбільше - на Покровському

10 липня, 2024 середа
08:46
Війна з Росією ЗСУ, військові

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 147 бойових зіткнень. Найактивніше російські окупанти атакували на Покровському напрямку

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 08:00 10 липня.

За уточненою інформацією, за минулу добу загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетних (6 ракет), 61 авіаційний удар (98 КАБ) та 1009 ударів дронами-камікадзе, здійснив 4366 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, в тому числі 98 з РСЗВ.

Авіаційних ударів противника зазнали райони населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Липці, Покаляне, Глибоке, Малі Проходи, Куп’янськ, Петропавлівка, Курилівка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Сіверськ, Часів Яр, Нью-Йорк, Торецьк, Олександропіль, Мирноград, Рівнопіль, Урожайне, Відрадне, Макарівка, Калинове, Іванівське, Вовче, Желанне, Успенівка, Новоселівка Перша, Костянтинівка, Велика Новосілка, Донецької області; Роботине на Запоріжжі та Тягинка Херсонської області.

Вчора авіація та ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, артилерійську систему, два засоби ППО та 16 районів зосередження особового складу ворога.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося вісім бойових зіткнень. Бої точилися, в районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця та Липці.

На Куп’янському напрямку противник десять разів атакував позиції наших підрозділів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Берестового, Піщаного та Синьківки.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 17 атак окупантів в районах населених пунктів Греківка, Невське, Макіївка Луганської області та Терни на Донеччині.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито сім штурмових дій поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Виїмки та Роздолівки.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили 12 спроб противника прорвати оборону в районах Часового Яру, Григорівки та Андріївки Донецької області.

На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог здійснив 18 атак неподалік населених пунктів Північне, Південне, Торецьк та Нью-Йорк.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 43 штурмові та наступальні дії в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Калинове, Новоселівка Перша, Яснобродівка та Карлівка Донецької області, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Нетайлове, Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка, де ворог 11 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку агресор здійснив 10 штурмів наших позицій біля Водяного та Урожайного Донецької області.

На Гуляйпільському напрямку підрозділи наших військ відбивали п’ять атак противника в напрямку Гуляйполя. Ситуація контрольована.

На Оріхівському напрямку відбулось п’ять бойових зіткнень в районах Малої Токмачки та Новоандріївки Запорізької області.

На Придніпровському напрямку наші захисники відбили одну атаку ворога на лівобережжі. Втрат позицій не допущено.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

  • За минулу добу війни на російсько-українському фронті Силам оборони вдалося ліквідувати ще 1100 військових армії РФ та спалити десятки одиниць ворожої техніки.
Теги:
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
окупанти
Військові новини
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