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Оборона та безпека
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Головна Війна з Росією Сили оборони збили ворожий "шахед" над морем у Чорноморську

Сили оборони збили ворожий "шахед" над морем у Чорноморську

Ксенія Золотова
27 липня, 2025 неділя
13:13
Війна з Росією обстріл, ППО

У неділю, 27 липня, у місті Чорноморськ, що в передмісті Одеси, Сили оборони України знищили ворожий БПЛА

Зміст

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ та місцеві телеграм-канали.

О 12:53 ворожі ударні БПЛА були зафіксовані з акваторії Чорного моря в напрямку міста Чорноморськ.

Місцеві пабліки повідомили про роботу ППО та опублікували відео, зняті відпочивальниками, на якому видно збиття дрона.

Відео містить нецензурну лексику.

  • У ніч проти неділі, 27 липня, російські окупанти вчергове атакували Україну ударними дронами. Оборонцям неба вдалося ліквідувати 78 ворожих повітряних цілей.
Теги:
Відео
Новини
Україна
Росія
ППО
російська армія
Одещина
безпілотник
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