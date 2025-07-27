Сили оборони збили ворожий "шахед" над морем у Чорноморську
У неділю, 27 липня, у місті Чорноморськ, що в передмісті Одеси, Сили оборони України знищили ворожий БПЛА
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ та місцеві телеграм-канали.
О 12:53 ворожі ударні БПЛА були зафіксовані з акваторії Чорного моря в напрямку міста Чорноморськ.
Місцеві пабліки повідомили про роботу ППО та опублікували відео, зняті відпочивальниками, на якому видно збиття дрона.
Відео містить нецензурну лексику.
- У ніч проти неділі, 27 липня, російські окупанти вчергове атакували Україну ударними дронами. Оборонцям неба вдалося ліквідувати 78 ворожих повітряних цілей.
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